萊迪思Automate解決方案堆疊幫助加快工業自動化系統的開發

奧勒岡州希爾斯伯勒--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--低功耗可程式化解決方案的領導者萊迪思半導體公司(Lattice Semiconductor Corporation, NASDAQ: LSCC)今天推出Lattice Automate™，進一步拓展其採用FPGA的全方位低功耗解決方案堆疊。公司解決方案堆疊包括軟體工具、工業IP核心、模組化硬體開發板、軟體可程式化參考設計和示範，可以簡化和加速應用程式的實作，例如機器人、可擴展的多通道馬達控制與預測性維護，以及即時工業網路。智慧工業系統將在未來的智慧工廠、倉庫和商業建築的自動化中發揮重要作用，而智慧工業系統成為可能離不開Automate。

物聯網和邊緣計算等技術趨勢正在推動智慧自動化系統的發展，從而幫助提高效率和工人安全。據《財星商業洞察》(Fortune Business Insights)稱，到2027年，全球工業自動化市場規模預計將達到3,261.4億美元。1

萊迪思工業區隔市場行銷總監Mark Hoopes表示：「為了使自動化工業系統提供企業想要的生產率和安全效益，它們必須支援低功耗運作、低資料延遲、高可用性和即時處理等功能。Automate解決方案堆疊可以為開發人員提供一種簡單快速的方法來打造工業系統，利用這些功能來為預測性維護等新興技術提供支援。」

Automate堆疊為快速開發流行的工業應用程式提供參考設計和軟體工具，包括：

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關於萊迪思半導體

萊迪思半導體(NASDAQ: LSCC)是低功耗可程式化解決方案的領導廠商。我們致力於解決從邊緣到雲端涵蓋整個網路的客戶問題，涉及日益發展的通訊、計算、工業、汽車和消費市場。我們的技術、長期關係和一流的支援承諾，讓我們的客戶能夠快速、輕鬆地釋放創新能力，建構智慧、安全、互連的世界。

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1 https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/industrial-automation-market-101589

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