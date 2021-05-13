莱迪思Automate解决方案堆栈助力加快工业自动化系统的开发

俄勒冈州希尔斯伯勒--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--低功耗可编程解决方案的领导者莱迪思半导体公司(Lattice Semiconductor Corporation, NASDAQ: LSCC)今天推出Lattice Automate™，进一步拓展其全面的基于FPGA的低功耗解决方案堆栈。公司解决方案堆栈包括软件工具、工业IP核心、模块化硬件开发板、软件可编程参考设计和演示，可以简化和加速应用的实施，例如机器人、可扩展的多通道电机控制与预测性维护，以及实时工业网络。智能工业系统将在未来的智能工厂、仓库和商业建筑的自动化中发挥重要作用，而智能工业系统成为可能离不开Automate。

物联网和边缘计算等技术趋势正在推动智能自动化系统的发展，从而帮助提高效率和工人安全。据《财富商业洞察》(Fortune Business Insights)称，到2027年，全球工业自动化市场规模预计将达到3,261.4亿美元。1

莱迪思工业细分市场营销总监Mark Hoopes表示：“为了使自动化工业系统提供企业想要的生产率和安全效益，它们必须支持低功耗运行、低数据延迟、高可用性和实时处理等功能。Automate解决方案堆栈可以为开发人员提供一种简单快速的方法来打造工业系统，利用这些功能来为预测性维护等新兴技术提供支持。”

Automate堆栈为快速开发流行的工业应用提供参考设计和软件工具，包括：

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关于莱迪思半导体

莱迪思半导体(NASDAQ: LSCC)是低功耗可编程解决方案的领先供应商。我们致力于解决从边缘到云涵盖整个网络的客户问题，涉及日益发展的通信、计算、工业、汽车和消费市场。我们的技术、长期关系和一流的支持承诺，让我们的客户能够快速、轻松地释放创新能力，构建智能、安全、互连的世界。

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1 https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/industrial-automation-market-101589

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