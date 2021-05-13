MagBio Genomics Inc.面向Mawi iSWAB-RNA v2开发用于Thermofisher KingFisher™ Flex的自动化RNA纯化方法

加州海沃德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--专注于开发生物采样创新技术的生物技术公司Mawi DNA Technologies宣布，MagBio Genomics通过其HighPrep™ Total RNA Isolation Kit-iSWAB™成功开发出一种面向iSWAB-RNA v2且用于Thermofisher KingFisher™ Flex平台的自动RNA纯化方法。

Mawi DNA Technologies的iSWAB-RNA v2可用棉签或细胞刷无创自我采集、浓缩和稳定完整的口颊细胞和/或任何哺乳动物细胞。它可实现从采集点到处理过程中长达4周的总RNA实时环境稳定。从稳定的iSWAB-RNA v2样本中提取的高质量RNA适用于基因表达应用，例如实时定量PCR、逆转录PCR、微阵列、RNA印迹分析、核酸酶保护分析、cDNA文库构建和RNA测序。

Mawi DNA Technologies总裁兼首席技术官Bassam El-Fahmawi博士表示：“ 与MagBio Genomics合作优化面向iSWAB-RNA v2的HighPrep™ Total RNA Plus Kit-iSWAB™对我们而言轻而易举，特别是由于它向药企和CRO等高通量终端用户提供了一个很好的选择。与MagBio Genomics这样拥有全球布局的核酸纯化化学领域领导者所建立的伙伴关系，正在增加我们的样本采集技术的全球可及性，从而在全球而非地区层面让人们更好地了解健康和保健。”El-Fahmawi表示，由于队列遗传人群研究中样本量增加，对自动化RNA纯化解决方案的需求日益增长。MagBio HighPrep Total RNA Plus Kit-iSWAB™简化了该研究步骤，从而降低了其劳动密集程度。

MagBio Genomics助理科学总监Mothomang Mlalazi-Oyinloye博士表示：“ MagBio已成功开发并优化了HighPrep™ Total RNA Isolation Kit-iSWAB™，可在Thermofisher KingFisher™ Flex纯化系统上提取来自iSWAB-RNA v2样本的总RNA。一家大型制药公司正使用这种新方法来处理iSWAB-RNA v2样本，以阐明癌症发展的分子机制。借助这种自动化方案，可在1小时内运行96份样本。”她补充道，所提取的RNA纯度高，品质优，能够用于各种复杂和灵敏的测定。从每份样本中可获得多达1微克的RNA（Qubit RNA广泛测定）。

Mlalazi-Oyinloye博士表示：“ 我们正在扩展我们的自动化方法库，以纳入那些极为常用的实验室自动化系统。”MagBio Genomics首席执行官Hyacinth Ntchobo博士表示：“ iSWAB-RNA v2是我们的研究同行们一直在寻找的用于替代静脉穿刺和组织活检的无创样本采集技术，该技术能够保持RNA完整性，尤其是在长时间转运期间。MagBio Genomics正在全力改善下一代测序工作流程。我们开发了一种自动化方法，采用我们的HighPrep™ Total RNA Plus Kit-iSWAB™来简化来自iSWAB-RNA v2样本的RNA纯化过程。”他补充道，Mawi的iSWAB-RNA v2采集技术与MagBio Genomics的纯化化学试剂相结合，可提供高效工作流程，适用于高品质RNA的高通量纯化，以满足下游应用的严苛要求。

关于 MagBio Genomics Inc.

MagBio Genomics是一家全球性公司，主要业务为开发和商业化用于核酸分离的基于磁珠的产品，包括用作液相体活检基因组研究工具的生物标记物。当前的业务重点包括覆盖NGS完整样本制备过程的多种产品——从保证生物样本的完整性、高效分离循环生物标记物到来自生物样本的靶点富集。公司产品主要应用于人类基因研究，包括癌症基因组研究和无创产前检测(NIPT)。我们只提供更好的NGS (“WE SIMPLY MAKE NGS BETTER.”)。如需了解更多信息，请访问http://www.magbiogenomics.com。

关于Mawi DNA Technologies

Mawi DNA Technologies专注于iSWAB技术的开发和商业化，这是一种用于收集生物样本的创新系统。公司旗舰产品iSWAB-DNA能用于动物和从婴儿到老人的所有人群，拥有稳定而高水平的DNA产量，以及较低的细菌DNA含量，因而获得了市场的极大关注。Mawi DNA已与多家儿童医院建立了合作关系，协助进行新生儿筛查工作，公司拥有由各国分销商组成的庞大全球性网络，来推广和销售iSWAB产品。如需了解更多信息，请访问http://www.mawidna.com。

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