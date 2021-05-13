MagBio Genomics Inc.針對Mawi iSWAB-RNA v2開發用於Thermofisher KingFisher™ Flex的自動化RNA純化方法

加州海沃德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--專注於開發生物採樣創新技術的生物技術公司Mawi DNA Technologies宣布，MagBio Genomics透過其HighPrep™ Total RNA Isolation Kit-iSWAB™成功開發出一種針對iSWAB-RNA v2且用於Thermofisher KingFisher™ Flex平臺的自動RNA純化方法。

Mawi DNA Technologies的iSWAB-RNA v2可用拭子或細胞刷無創自我採集、濃縮和穩定完整的口頰細胞和/或任何哺乳動物細胞。它可實現從採集點到處理過程中長達4周的總RNA即時環境穩定。從穩定的iSWAB-RNA v2樣本中提取的高品質RNA適用於基因表達應用，例如即時定量PCR、逆轉錄PCR、微陣列、RNA印跡分析、核酸酶保護分析、cDNA文庫構築和RNA定序。

Mawi DNA Technologies總裁兼技術長Bassam El-Fahmawi博士表示：「與MagBio Genomics合作最佳化針對iSWAB-RNA v2的HighPrep™ Total RNA Plus Kit-iSWAB™對我們而言輕而易舉，特別是由於它向藥廠和CRO等高通量終端使用者提供了一個很好的選擇。與MagBio Genomics這樣擁有全球佈局的核酸純化化學領域領導者所建立的夥伴關係，正在增加我們的樣本採集技術的全球可及性，從而在全球而非地區層面讓人們更好地瞭解健康和保健。」El-Fahmawi表示，由於佇列遺傳人群研究中樣本量增加，對自動化RNA純化解決方案的需求日益增長。MagBio HighPrep Total RNA Plus Kit-iSWAB™簡化了該研究步驟，從而降低了其勞動密集程度。

MagBio Genomics助理科學總監Mothomang Mlalazi-Oyinloye博士表示：「MagBio已成功開發並最佳化了HighPrep™ Total RNA Isolation Kit-iSWAB™，可在Thermofisher KingFisher™ Flex純化系統上提取來自iSWAB-RNA v2樣本的總RNA。一家大型製藥公司正使用這種新方法來處理iSWAB-RNA v2樣本，以闡明癌症發展的分子機制。使用這種自動化方案，可在1小時內執行96份樣本。」她補充道，所提取的RNA純度高，品質優，能夠用於各種複雜和靈敏的測定。從每份樣本中可獲得多達1微克的RNA（Qubit RNA廣泛測定）。

Mlalazi-Oyinloye博士表示：「我們正在擴展我們的自動化方法庫，以納入那些極為常用的實驗室自動化系統。」MagBio Genomics執行長Hyacinth Ntchobo博士表示：「iSWAB-RNA v2是我們的研究同行們一直在尋找的用於替代靜脈穿刺和組織活檢的無創樣本採集技術，該技術能夠保持RNA完整性，尤其是在長時間轉運期間。MagBio Genomics正在全力改善下一代定序工作流程。我們開發了一種自動化方法，採用我們的HighPrep™ Total RNA Plus Kit-iSWAB™來簡化來自iSWAB-RNA v2樣本的RNA純化過程。」他補充道，Mawi的iSWAB-RNA v2採集技術與MagBio Genomics的純化化學試劑相結合，可提供高效率工作流程，適用於高品質RNA的高通量純化，以滿足下游應用的嚴苛要求。

關於 MagBio Genomics Inc.

MagBio Genomics是一家全球性公司，主要業務為開發和商品化用於核酸分離的磁珠型產品，包括用作液相體活檢基因組研究工具的生物標記物。當前的業務重點包括涵蓋NGS完整樣本製備過程的多種產品——從保證生物樣本的完整性、高效率分離循環生物標記物到來自生物樣本的標靶富集。公司產品主要應用於人類基因研究，包括癌症基因組研究和無創產前檢測(NIPT)。我們只提供更好的NGS (WE SIMPLY MAKE NGS BETTER)。如需瞭解更多資訊，請造訪http://www.magbiogenomics.com。

關於Mawi DNA Technologies

Mawi DNA Technologies專注於iSWAB技術的開發和商品化，這是一種用於收集生物樣本的創新系統。公司旗艦產品iSWAB-DNA能用於動物和從嬰兒到老人的所有人群，擁有穩定而高水準的DNA產量，以及較低的細菌DNA含量，因而獲得了市場的極大關注。Mawi DNA已與多家兒童醫院建立了合作關係，協助進行新生兒篩檢工作，公司擁有由各國經銷商組成的龐大全球性網路，來推廣和銷售iSWAB產品。如需瞭解更多資訊，請造訪http://www.mawidna.com。

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