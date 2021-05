Mitsubishi Power y Texas Brine suman sus fuerzas en las soluciones de almacenamiento de hidrógeno a gran escala para respaldar los esfuerzos de descarbonización en el este de los Estados Unidos

LAKE MARY, Florida--(BUSINESS WIRE)--Mitsubishi Power Americas, Inc. y Texas Brine Company, LLC han firmado un acuerdo para desarrollar soluciones de almacenamiento de hidrógeno de larga duración y a gran escala para respaldar los esfuerzos de descarbonización en todo el este de los Estados Unidos. El almacenamiento de hidrógeno de larga duración es una tecnología habilitante clave para la transición a un futuro con una energía con cero emisiones de dióxido de carbono.

Esta colaboración amplía la capacidad de Mitsubishi Power para almacenar hidrógeno de forma segura y rentable en minas de sal en ubicaciones estratégicas de Norteamérica. Texas Brine, el mayor productor de salmuera del país, y sus filiales tienen puestos de sal en Nueva York, Virginia, Texas y Luisiana que permitirán el acceso a los principales centros de carga en el noreste, el Medio Atlántico y la costa del Golfo.

Los depósitos de sal son características geológicas únicas que en las minas se pueden extraer a través de la minería de disolución para brindar un almacenamiento de gas a granel seguro, confiable y económico. El hidrógeno se ha almacenado en minas de sal durante décadas en la costa del Golfo de los Estados Unidos. La expansión del uso de las minas de sal para el almacenamiento de energía de hidrógeno en otras regiones ofrece una oportunidad significativa para crear una infraestructura de recursos de energía limpia en toda la extensión de los Estados Unidos para beneficiar a industrias como la de energía, transporte y fabricación que tienen como objetivo cero emisiones netas de dióxido de carbono.

La colaboración con Texas Brine mejora la infraestructura de hidrógeno en desarrollo de Mitsubishi Power:

En 2019, Mitsubishi Power anunció una empresa conjunta con Magnum Development para desarrollar el proyecto de almacenamiento de energía renovable más grande del mundo, el Advanced Clean Energy Storage Project (Proyecto de almacenamiento avanzado de energía limpia) para permitir los esfuerzos de descarbonización en toda la región oeste de los Estados Unidos y contiguo al Intermountain Power Project (Proyecto Intermountain Power), que tiene interconexiones de transmisión a los principales centros de demanda del oeste.

En septiembre de 2020, Mitsubishi Power anunció un acuerdo de desarrollo conjunto con Entergy para colaborar en llevar proyectos de descarbonización a las empresas de servicios públicos de Entergy en cuatro estados.

También en septiembre, Mitsubishi Power anunció que había obtenido selecciones técnicas para tres proyectos mediante sus turbinas de gas M501JAC listas para hidrógeno en el Danskammer Project (Proyecto de Danskammer) que está desarrollando Agate Power en Newburg, Nueva York, el Chickahominy Power Project (Proyecto de Chickahominy Power) que está desarrollando Balico en Virginia y el Harrison Power Project (Proyecto de Harrison Power) que está desarrollando EmberClear.

La colaboración de Texas Brine complementa la creciente cartera de turbinas de gas listas para hidrógeno de Mitsubishi Power al colocar el almacenamiento de hidrógeno a gran escala en las proximidades de los proyectos, lo que permite el acceso al almacenamiento económico de energía renovable a escala de servicios públicos.

La colaboración de Mitsubishi Power con Texas Brine ofrece otros beneficios simbióticos. La salmuera, una mezcla de agua y sal, se produce durante la minería de disolución de formaciones de sal. Luego se puede utilizar como materia prima fundamental para la industria química o se puede deshidratar para producir sal para los mercados de alimentos, descongelamiento, agricultura, industriales y ablandamiento de agua. El coproducto del proceso de minería de disolución es un depósito subterráneo que se puede utilizar para almacenar materias primas en estado líquido o gaseoso, como el hidrógeno. Por el contrario, cuando una mina de sal se diseña y fabrica específicamente para el almacenamiento de hidrógeno, emplea el mismo proceso de minería de disolución, que finalmente genera un coproducto de salmuera que se puede utilizar como materia prima.

La alianza se centrará inicialmente en los sitios existentes controlados por Texas Brine y sus filiales. Ambas empresas evaluarán la oportunidad de almacenamiento de hidrógeno en minas nuevas y actuales, junto con estudios detallados de ingeniería y diseño para respaldar las necesidades de almacenamiento de hidrógeno. Además, las empresas explorarán aplicaciones totalmente nuevas que pueden beneficiarse del almacenamiento de hidrógeno y de la producción de salmuera y sal seca.

Ted Grabowski, presidente y director ejecutivo de Texas Brine, expresó: “ Las alianzas estratégicas que mejoran la colaboración entre los dominios de la industria son fundamentales para el uso rentable de los recursos. Esperamos colaborar con Mitsubishi Power para respaldar el almacenamiento seguro y de bajo costo de hidrógeno en nuestros sitios en el este de los Estados Unidos y explorar oportunidades sinérgicas en sitios en otras partes del país”.

Paul Browning, presidente y director ejecutivo de Mitsubishi Power Americas, indicó: “ Para lograr una transición energética para un futuro con cero emisiones netas de dióxido de carbono, tenemos que trabajar con socios. Para descarbonizar múltiples verticales es necesario implementar asociaciones innovadoras y equipos intersectoriales. Nuestra alianza con Texas Brine respalda nuestra misión de brindar generación de energía y soluciones de almacenamiento de energía a nuestros clientes, al brindarles herramientas para combatir de manera accesible y confiable el cambio climático y promover la prosperidad humana. Junto con nuestros socios, estamos creando un Cambio en materia de energía”.

Acerca de Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Americas, Inc., con sede en Lake Mary, Florida, emplea a más de 2000 expertos y profesionales en soluciones digitales y generación de electricidad y almacenamiento de energía. Nuestros empleados se centran en capacitar a los clientes para que combatan el cambio climático de manera accesible y confiable y, a su vez, promuevan la prosperidad humana en Norteamérica y Sudamérica. Entre las soluciones de generación de energía de Mitsubishi Power se incluyen las de gas natural, vapor, aeroderivadas, geotérmicas, tecnologías renovables distribuidas, controles ambientales y servicios. Entre las soluciones de almacenamiento de energía se incluyen el hidrógeno ecológico y los sistemas de almacenamiento de energía de baterías. Mitsubishi Power también ofrece soluciones digitales que permiten las operaciones autónomas y el mantenimiento de activos eléctricos. Mitsubishi Power, Ltd. es una subsidiaria de propiedad absoluta de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Con sede en Tokio, Japón, MHI es uno de los principales fabricantes de maquinaria pesada del mundo con negocios de ingeniería y fabricación que abarcan las industrias de energía, infraestructura, transporte, aeroespaciales y defensa. Para obtener más información, ingrese al sitio web de Mitsubishi Power Americas y síganos en LinkedIn.

Acerca de Texas Brine Company, LLC

Texas Brine es una empresa familiar con sede en Houston, Texas, con una orgullosa herencia en negocios relacionados con la sal. Fundada en 1946, Texas Brine ayudó a ser pionera en la producción comercial de salmuera a través de la minería de disolución en domos de sal de Texas y cofundó el Solution Mining Research Institute (Instituto para la investigación de la minería de disolución) para promover la comprensión y la experiencia en este campo en evolución. Actualmente suministramos más del 35 % de las necesidades de salmuera de la industria cloroalcalina, al crear millones de barriles de capacidad de almacenamiento por año. Nuestras minas subterráneas desarrolladas mediante la producción de salmuera están diseñadas para satisfacer las necesidades de almacenamiento de una amplia variedad de productos en estado líquido y gaseoso. Nuestro enfoque está en las necesidades de nuestros clientes, desde la operación de los activos del cliente hasta el desarrollo y la propiedad de sitios totalmente nuevos dedicados a la planta de un cliente. Gracias a este compromiso con el servicio, no es de extrañar que Texas Brine mantenga relaciones con clientes que abarcan medio siglo. Para obtener más información, ingrese al sitio web de Texas Brine y síganos en LinkedIn.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.