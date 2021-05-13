E Ink 數位微流體專案部門分拆併入Nuclera公司

CAMBRIDGE, UK & BILLERICA, Mass.--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球電子紙領導廠商E Ink元太科技宣佈與英國Nuclera公司合作，E Ink將旗下美國子公司E Ink Corporation 的數位微流體(digital microfluidics)團隊分拆併入Nuclera (Nuclera Nucleics Ltd)在美的子公司。Nuclera是自英國劍橋大學(University of Cambridge) 獨立出來且正快速成長的生物科技公司，致力於開發蛋白質與基因合成技術。 E Ink與Nuclera兩家公司的技術結合，將打造出革命性的桌上型蛋白質與基因合成生物列印(bio-printer) 系統，為人類健康、農業和其它全球重要市場的研究人員提供具有突破性的速度和便利性。

E Ink公司自2018年以來，即與Nuclera公司進行策略合作，在E Ink數位微流體設備上導入Nuclera專有的生物合成技術。此項技術將能使數位微流體運用電子訊號來引導微液滴(microdroplets)，以取代傳統微流體中的物理通道。當與Nuclera生物合成技術結合使用時，這種先進的實驗室晶片(Lab-on-a-chip)將能讓使用者在一天之內，以桌上型設備對蛋白質和基因的合成生物列印系統進行數位編程。這項合成生物列印系統打開了通往生物合成技術前所未有的捷徑，預計這項技術在2022年可實現商業化使用。

在本次併購案中，E Ink將貢獻智財IP專利、設備，以及頂級科學家和工程師，以換取成為Nuclera最大策略股東。 Nuclera Corp.美國子公司預計將設置在美國麻州Billerica的E Ink創新中心內，距離麻州劍橋市正發展中的生物科技中心不遠。 將E Ink數位微流體技術與Nuclera的生物科技技術合併成一家公司，將能進一步提高此項革命性產品的開發、商業化、以及採用率，同時能整合相關的IP專利於同一家公司中。 E Ink將繼續成為Nuclera的策略供應商，以提供Nuclera合成生物列印系統的關鍵電子元件。

E Ink董事長李政昊表示：「E Ink與Nuclera公司持續合作的關係，讓E Ink有機會運用電子紙技術的知識與能力跨入不斷發展中的生物科技領域，生物科技領域對於當前和未來全球面對的健康和永續挑戰至關重要，我們很高興能夠透過持有Nuclera的股權參與生物科技市場，期待與Nuclera保持策略供應夥伴合作並成為策略股東。」

Nuclera公司創辦人及執行長陳忠浩(Michael Chen)博士則表示：「我們的合作夥伴E Ink運用電子墨水呈現文字而徹底改變了傳統閱讀方式。 我們很榮幸與E Ink公司合作，透過使用數位微流體技術列印生物合成技術，帶來革命性的科學進展。 我們期待透過聯合研發、製造和產品開發專案，繼續強化與E Ink的策略合作夥伴關係。」

關於E Ink元太科技

元太科技為全球電子紙產業的龍頭，運用麻省理工學院(MIT)多媒體實驗室開發出來的電子紙技術，以不到十年的時間，成就產值達數十億美金的電子書市場。電子紙具備低耗電的特性，適用於各式物聯網顯示應用，包括零售、交通、醫院、物流，以及居家生活等領域，有助於客戶導入電子紙介面於各式場域中。元太科技的企業經營理念為，透過開發各種先進技術，提供革命性產品、更佳的使用者經驗以及環境效益，公司將持續於電子紙顯示器領域投資，將電子紙技術擴展到許多其他市場和應用，包括智慧包裝和智慧時尚。元太旗下子公司所擁有的FFS廣視角技術也已成為高階消費性電子產品的標準配備。更多 E Ink元太科技及電子紙顯示器詳細資訊，請參閱 www.eink.com。

關於Nuclera

Nuclera是以英國劍橋總部的生物科技行業先鋒。其使命是利用Nuclera研發的桌上型合成生物列印系統簡化生物研究的工作流程。Nuclera由英國劍橋大學的四名博士生於2013年創立，現已擴展到將近60名員工，並在英國以及美國各有研發中心。通過桌上型合成生物列印系統，Nuclera 的儀器能夠簡化研究人員和科學家所需的基因以及蛋白質等研究材料的採購方式: 把接近兩個月的週轉時間縮短至兩天。Nuclera 已獲取了超過45項專利保護的三大核心技術：酶促蛋白質合成，酶促基因合成和數位微流體。 這些技術結合在可部署的桌上型合成生物列印系統，創造了前所未有的一站式生態系統，使Nuclera為其客戶提供一致的生物研究工作流程，產品以及訊息。要參與Nuclera的使命或了解更多訊息，請參閱www.nuclera.com。