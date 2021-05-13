E Ink 数字微流体专案部门分拆并入Nuclera公司

CAMBRIDGE, UK & BILLERICA, Mass.--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球电子纸领导厂商E Ink元太科技宣布与英国Nuclera公司合作，E Ink将旗下美国子公司E Ink Corporation 的数字微流体(digital microfluidics)团队分拆并入Nuclera (Nuclera Nucleics Ltd)在美的子公司。Nuclera是自英国剑桥大学(University of Cambridge) 独立出来且正快速成长的生物科技公司，致力于开发蛋白质与基因合成技术。 E Ink与Nuclera两家公司的技术结合，将打造出革命性的台式蛋白质与基因合成生物打印(bio-printer) 系统，为人类健康、农业和其它全球重要市场的研究人员提供具有突破性的速度和便利性。

E Ink公司自2018年以来，即与Nuclera公司进行战略合作，在E Ink数字微流体设备上导入Nuclera专有的生物合成技术。此项技术将能使数字微流体运用电子讯号来引导微液滴(microdroplets)，以取代传统微流体中的物理通道。当与Nuclera生物合成技术结合使用时，这种先进的实验室芯片(Lab-on-a-chip)将能让使用者在一天之内，以台式设备对蛋白质和基因的合成生物打印系统进行数字编程。这项合成生物打印系统打开了通往生物合成技术前所未有的快捷方式，预计这项技术在2022年可实现商业化使用。

在本次并购案中，E Ink将贡献智财IP专利、设备，以及顶级科学家和工程师，以换取成为Nuclera最大战略股东。 Nuclera Corp.美国子公司预计将设置在美国麻州Billerica的E Ink创新中心内，距离麻州剑桥市正发展中的生物科技中心不远。 将E Ink数字微流体技术与Nuclera的生物科技技术合并成一家公司，将能进一步提高此项革命性产品的开发、商业化、以及采用率，同时能整合相关的IP专利于同一家公司中。 E Ink将继续成为Nuclera的战略供货商，以提供Nuclera合成生物打印系统的关键电子组件。

E Ink董事长李政昊表示：”E Ink与Nuclera公司持续合作的关系，让E Ink有机会运用电子纸技术的知识与能力跨入不断发展中的生物科技领域，生物科技领域对于当前和未来全球面对的健康和永续挑战至关重要，我们很高兴能够透过持有Nuclera的股权参与生物科技市场，期待与Nuclera保持战略供应伙伴合作并成为战略股东。”

Nuclera公司创办人及执行长陈忠浩(Michael Chen)博士则表示：”我们的合作伙伴E Ink运用电子墨水呈现文字而彻底改变了传统阅读方式。 我们很荣幸与E Ink公司合作，通过使用数字微流体技术打印生物合成技术，带来革命性的科学进展。 我们期待通过联合研发、制造和产品开发项目，继续强化与E Ink的战略合作伙伴关系。”

关于E Ink元太科技

元太科技为全球电子纸产业的龙头，运用麻省理工学院(MIT)多媒体实验室开发出来的电子纸技术，以不到十年的时间，成就产值达数十亿美金的电子书市场。电子纸具备低耗电的特性，适用于各式物联网显示应用，包括零售、交通、医院、物流，以及居家生活等领域，有助于客户导入电子纸接口于各式场域中。元太科技的企业经营理念为，透过开发各种先进技术，提供革命性产品、更佳的用户经验以及环境效益，公司将持续于电子纸显示器领域投资，将电子纸技术扩展到许多其他市场和应用，包括智能包装和智能时尚。元太旗下子公司所拥有的FFS广视角技术也已成为高阶消费性电子产品的标准配备。更多 E Ink元太科技及电子纸显示器详细信息，请参阅 www.eink.com。

关于Nuclera

Nuclera是以英国剑桥总部的生物科技行业先锋。其使命是利用Nuclera研发的台式合成生物打印系统简化生物研究的工作流程。Nuclera由英国剑桥大学的四名博士生于2013年创立，现已扩展到将近60名员工，并在英国以及美国各有研发中心。通过台式合成生物打印系统，Nuclera 的仪器能够简化研究人员和科学家所需的基因以及蛋白质等研究材料的采购方式: 把接近两个月的周转时间缩短至两天。Nuclera 已获取了超过45项专利保护的三大核心技术：酶促蛋白质合成，酶促基因合成和数字微流体。 这些技术结合在可部署的台式合成生物打印系统，创造了前所未有的一站式生态系统，使Nuclera为其客户提供一致的生物研究工作流程，产品以及信息。要参与Nuclera的使命或了解更多信息，请访问www.nuclera.com。