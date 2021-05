Nuclera fait l'acquisition de l'unité de microfluidique numérique d'E Ink

CAMBRIDGE, UK & BILLERICA, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Nuclera, une société de biotechnologie en pleine croissance qui développe des technologies de synthèse enzymatique de protéines et de gènes, et E Ink, premier innovateur en matière de technologie d'encre électronique, ont le plaisir d'annoncer l'acquisition de l'unité de microfluidique numérique d'E Ink par la nouvelle filiale américaine de Nuclera. Le mariage des technologies des deux sociétés permettra de mettre au point une "biopuce" bureautique révolutionnaire pour les protéines et les gènes, d'une rapidité et d'une commodité inégalées pour les chercheurs en santé humaine, en agriculture ainsi que sur d'autres marchés d'importance mondiale.

Nuclera collabore depuis 2018 dans le cadre d'un partenariat stratégique avec E Ink en vue de déployer les technologies de synthèse de biopolymères exclusives de Nuclera sur les dispositifs microfluidiques numériques d'E Ink. Remplaçant les canaux physiques que l'on trouve dans la microfluidique classique, la microfluidique numérique utilise des signaux électroniques pour guider les microgouttelettes. Combinée à la synthèse de biopolymères de Nuclera, cette nouvelle technologie de laboratoire sur puce permettra à l'utilisateur de programmer numériquement la bio-impression de protéines et de gènes le jour suivant sur un ordinateur de bureau. On obtient ainsi une bio-imprimante offrant un accès sans précédent à la biologie. La commercialisation est prévue en 2022.

Dans le cadre de cette transaction, E Ink fournira sa propriété intellectuelle, ses équipements, ainsi que des scientifiques et des ingénieurs hautement spécialisés. En retour, E Ink deviendra le principal actionnaire stratégique de Nuclera. La filiale américaine de Nuclera ainsi constituée partagera les locaux du centre d'innovation d'E Ink à Billerica, dans le Massachusetts, à proximité du pôle technologique biotechnologique de Cambridge, dans le Massachusetts. Ce regroupement permettra d'accélérer le développement, la commercialisation et l'adoption de ce produit révolutionnaire et de consolider la position de la propriété intellectuelle. E Ink restera le fournisseur stratégique de Nuclera pour les composants électroniques clés du bioprinter de bureau de Nuclera.

Le Dr Michael Chen, cofondateur et PDG de Nuclera, a déclaré : "Grâce à notre partenaire, E Ink, nous avons rendu la lecture accessible en imprimant des mots avec de l'encre électronique. Nous sommes fiers de collaborer avec E Ink et de rendre la biologie accessible en l'imprimant avec de la microfluidique numérique. Cette acquisition permet à Nuclera de combiner le biologique et le numérique dans un seul produit et sous un seul toit. Nous espérons maintenant renforcer notre partenariat stratégique avec E Ink par le biais de projets communs de R&D, de fabrication et de développement de produits."

Le Dr Michael McCreary, directeur de l'innovation d'E Ink, a déclaré : "Ce spin-out et la poursuite de la relation avec Nuclera offrent à E Ink la possibilité de tirer parti de nos connaissances et de notre savoir-faire en matière de technologie du papier électronique dans le secteur croissant de la biotechnologie, dont l'importance est de plus en plus critique pour les défis actuels et futurs en matière de santé mondiale et de durabilité. Nous sommes heureux de prendre part à ce marché par le biais d'une participation au capital de Nuclera et nous nous réjouissons de poursuivre notre relation en tant que fournisseur stratégique et partenaire financier de Nuclera."

Pour plus d'informations sur Nuclera, visitez le site https://www.nuclera.com.

À propos de Nuclera

Nuclera est la principale société pionnière à rendre la biologie accessible par la synthèse enzymatique de protéines et de gènes sur un ordinateur de bureau. Basée à Cambridge, au Royaume-Uni, Nuclera a été fondée en 2013 par quatre doctorants de l'Université de Cambridge, frustrés par l'inaccessibilité de la biologie. Nuclera compte aujourd'hui cinquante-sept employés répartis sur deux continents et poursuit la vision de ses fondateurs : rendre la biologie accessible à tous grâce à la micro-impression. Avec la micro-impression, les chercheurs et les scientifiques pourront prendre le contrôle de la biologie grâce à un accès simplifié à un approvisionnement en protéines et en gènes dès le lendemain. Trois technologies Nuclera, protégées par plus de 45 brevets, sont à la base de la bio-impression de bureau de Nuclera : la synthèse enzymatique de protéines, la synthèse enzymatique de gènes et la microfluidique numérique. La combinaison de ces technologies dans une plateforme de bio-impression de bureau facile à déployer crée un écosystème unique et sans précédent qui permet à Nuclera de fournir des flux de travail, des produits et des informations biologiques cohérents à ses clients. Pour participer à l'effort de Nuclera ou pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.nuclera.com.

A propose d'E Ink Holdings

Basé sur une technologie mise au point par Media Lab du MIT, E Ink Holdings Inc. (8069.TW) a transformé et définit le marché des liseuses, et réinvente les secteurs de la signalétique, architecture et design, mobile, appareils connectés et détail grâce à sa technologie de ePaper, qui a permis l'émergence d'un marché de plusieurs milliards de dollars en moins de 10 ans. Les produits à faible consommation d'énergie d'E Ink conviennent parfaitement aux applications IdO, qu'il s'agisse de la vente au détail, de la domotique, des hôpitaux, des transports ou autres, permettant aux clients de placer des écrans à des endroits auparavant inconcevables. La philosophie d'entreprise de la société vise à fournir des produits révolutionnaires, des expériences utilisateur et des avantages environnementaux grâce à un développement technologique avancé. Cette vision a conduit la société à investir continuellement dans le domaine des écrans électroniques et à étendre l'utilisation de ses technologies à un certain nombre d'autres marchés et applications, notamment l'emballage intelligent et la mode. Ses produits d'affichage électrophorétique en font le leader mondial du papier électronique. Ses technologies FFS (Fringe Field Switching) sont la norme pour les écrans LCD haut de gamme et ont été cédées sous licence à tous les grands fabricants d'écrans à cristaux liquides du monde. Cotée à la bourse de Taipei (TPEx) à Taiwan et sur le marché luxembourgeois, E Ink Holdings est désormais le plus grand fournisseur mondial d'écrans ePaper. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.eink.com.

