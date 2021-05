Moody's und Team8 melden Investment in VisibleRisk, das ein Cyber-Rating einführt

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Moody's Corporation (NYSE:MCO) und die weltweit tätige Venture-Gruppe Team8 meldeten heute den Abschluss einer Investition in Höhe von 25 Millionen US-Dollar in VisibleRisk, ein von den beiden Unternehmen 2019 gegründetes Joint Venture zur Bewertung von Cyber-Risiken in Unternehmen. VisibleRisk kündigte heute überdies die Einführung eines Cyber-Rating-Produkts an, das an die Zusammenarbeit zwischen Moody's und Team8 zur Entwicklung eines weltweiten Standards für die Bewertung von Cyber-Risiken von Unternehmen anknüpft.

„Das Investment von Moody's in VisibleRisk passt zu unserer globalen integrierten Risikobewertungsstrategie und dem Fokus auf Cybersicherheit, die für das Verständnis und Management von Unternehmensrisiken eine wichtige Rolle spielen“, sagte David Platt, Chief Strategy Officer bei Moody's. „VisibleRisk bringt ein innovatives Cyber-Rating auf den Markt, um Kunden bei einer besseren Einschätzung und dem sicheren Management von Cyber-Risiken zu helfen, und vor diesem Hintergrund freuen wir uns über die Vertiefung der Beziehung mit dem Unternehmen.“

Die Cyber-Ratings von VisibleRisk basieren auf der Cyber-Risikoquantifizierung, mit der Unternehmen ihre Cyber-Risiken mit denen ihrer Mitbewerber vergleichen und die Auswirkungen von Cyber-Bedrohungen auf ihr Unternehmen besser verstehen und steuern können. Durch die Kombination von Wirtschafts-, Cybersicherheits- und Branchendaten bezieht das Cyber-Rating ein ganzheitliches, validiertes Spektrum interner und externer Faktoren ein, die den Sicherheitsstatus eines Unternehmens beeinflussen, und quantifiziert diese Risiken in wirtschaftlicher Hinsicht.

„Die Übersetzung von Cyberrisiken für Führungskräfte, die keine Experten auf diesem Gebiet sind, ist entscheidend für ein erfolgreiches Risikomanagement“, sagte Derek Vadala, Chief Executive Officer von VisibleRisk. „Indem VisibleRisk die Risikolage eines Unternehmens wirtschaftlich quantifiziert, erhalten Entscheidungsträger einen verwertbaren Eckwert in Echtzeit, mit dem sie das Cyber-Risiko optimal managen und die Resilienz verbessern können.“

Die Cyber-Ratings von VisibleRisk werden von Echtzeitüberwachung, benutzerdefinierten Berichten und Fachanalysen ergänzt, sodass fundierte Entscheidungen ermöglicht werden. VisibleRisk gestaltet die Faktoren, die einem Cyber-Rating zugrunde gelegt werden, einschließlich der Methodik und Datenquellen, vollständig transparent.

„In einer Zeit intensiver digitaler Transformation, beschleunigter Hypervernetzung und hybrider Arbeitsumgebungen ist das Vertrauen in die digitale Infrastruktur für Wirtschaftsführer von größter Bedeutung“, so Nadav Zafrir, Managing Partner bei Team8. „Da das Cyber-Risiko untrennbar mit dem Geschäftsrisiko verknüpft ist, können Unternehmen diese Herausforderungen nur meistern und gleichzeitig Innovationen vorantreiben, wenn es gelingt, Sicherheit, Produktivität, Datenschutz und verteiltes Arbeiten ausgewogen miteinander zu vereinbaren. Mithilfe von VisibleRisk können Führungskräfte hier den Überblick behalten und wir sind von dem immensen Potenzial des Unternehmens begeistert.“

Moody's finanziert das Investment mit den vorhandenen liquiden Mitteln. Es wird sich auf das Finanzergebnis 2021 voraussichtlich nicht wesentlich auswirken.

ÜBER MOODY’S CORPORATION

Moody’s (NYSE: MCO) ist ein global aufgestellter Risikobewerter, der Unternehmen in die Lage versetzt, bessere Entscheidungen zu treffen. Die Daten, analytischen Lösungen und Erkenntnisse des Unternehmens unterstützen Entscheidungsträger in ihren Bemühungen, Gelegenheiten aufzuspüren und Risiken aus Geschäften mit anderen zu managen. Wir sind davon überzeugt, dass mehr Transparenz, fundiertere Entscheidungen und ein gerechter Zugang zu Informationen den Weg hin zu gemeinsamem Fortschritt freimachen. Mit über 11.500 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern verbindet Moody’s internationale Präsenz mit lokaler Kompetenz und über einem Jahrhundert Erfahrungen in den Finanzmärkten. Weitere Informationen erhalten Sie unter moodys.com/about.

ÜBER VISIBLERISK

VisibleRisk wurde im Jahr 2019 als Joint Venture zwischen Moody's und Team8 gegründet. Mithilfe der Expertise von Moody's im Bereich Risikomessung und der Expertise von Team8 bei Cybersecurity-Technologien entwickelt das Unternehmen Methoden der nächsten Generation für die Bewertung und Minderung von Cyberrisiken in Unternehmen. Gemeinsam gegründet von Derek Vadala und Yigael Berger, ist die Plattform VisibleRisk zur Bewertung und Echtzeit-Überwachung von Cyberrisiken die erste ihrer Art, die es Unternehmen weltweit ermöglicht, Cyber-Risiken genauso kontinuierlich zu überwachen und zu managen, wie sie es bei finanziellen Risiken tun würden. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.visiblerisk.com.

ÜBER TEAM8

Team8 ist eine Venture-Gruppe, die Technologieunternehmen an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz, Cybersicherheit, Daten, Fintech, Unternehmenssoftware und Infrastruktur aufbaut und unterstützt. Wir gehen anders an Risiken heran, um Unternehmern einen eindeutigen Vorteil zu verschaffen und den Erfolg in einem immer härter umkämpften Umfeld zu beschleunigen. Da wir die Herausforderungen unserer Branche und unseres umfangreichen Netzwerks von weltweiten Führungskräften wirklich verstehen, sind wir eindeutig als Venture-Partner der Wahl aufgestellt. Das Führungsteam von Team8 besteht aus Einhorn-Gründern, CEOs von Banken und Fintechs sowie ehemaligen Führungskräften der Unit 8200, Israels Elite-Militärtechnologie- und Geheimdienst-Einheit. Weitere Informationen finden Sie unter www.team8.vc.

