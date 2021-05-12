NetApp升級統一合作夥伴計畫，利用差異化和定位幫助合作夥伴獲得成功並提升獲利能力

加州桑尼維爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--以雲端為主導、以資料為中心的跨國軟體公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)今天宣佈，其屢獲殊榮的統一合作夥伴計畫(Unified Partner Program)升級更新，穩步邁向2022會計年度。最新的升級措施將為合作夥伴提供更靈活、更一致和更簡化的體驗——讓他們做好充分準備，以迎接計畫中的明年過渡到新的分層結構。該計畫將擴大合作夥伴生態系統，提供新的財務激勵措施並提升合作夥伴的獲利能力，並且增加新的解決方案和服務認證專業範疇。

GDT是NetApp的長期合作夥伴，該公司工程副總裁John Woodall表示：「成為NetApp的合作夥伴是令人振奮的時刻。統一合作夥伴計畫的最新升級將使我們與NetApp的業務往來變得更容易。提供更簡單的體驗、更高的靈活性和明確的共同投資領域，這些新措施將使我們能夠憑藉自身的專長和貢獻進一步脫穎而出。更重要的是，新計畫為我們與NetApp的合作以及OEM及其合作夥伴群體等新興角色提供清晰的藍圖。」

NetApp針對2022會計年度增加的統一合作夥伴計畫升級措施立即生效，內容包括：

擴大合作夥伴生態系統 ——該計畫現在將包括銷售、使用或影響NetApp產品組合的專業合作夥伴，以增加與更多合作夥伴類型的相關性。

——該計畫現在將包括銷售、使用或影響NetApp產品組合的專業合作夥伴，以增加與更多合作夥伴類型的相關性。 簡化的激勵措施 ——激勵措施得以簡化，以與關鍵計畫和重點領域保持一致，重點領域包括客戶獲取、FlexPod、消費、雲端運算等等。在整個銷售生命週期中，這些與新專業範疇相關的激勵措施變得更具有可預測性。

——激勵措施得以簡化，以與關鍵計畫和重點領域保持一致，重點領域包括客戶獲取、FlexPod、消費、雲端運算等等。在整個銷售生命週期中，這些與新專業範疇相關的激勵措施變得更具有可預測性。 新合作夥伴獎勵 ——選擇加入的個人參與者將因推動交易完成的行動成為策略性計畫的一部分而獲得獎勵——例如設置會議和登記交易。

——選擇加入的個人參與者將因推動交易完成的行動成為策略性計畫的一部分而獲得獎勵——例如設置會議和登記交易。 新的解決方案專業範疇 ——這是認可和獎勵合作夥伴的獨特技能和市場模式的機會，新的解決方案專業範疇將適用於Cloud Preferred、FlexPod、SAP、AI/ML、資料保護、資料安全、託管服務提供者、基礎設施和Spot by NetApp Preferred。

——這是認可和獎勵合作夥伴的獨特技能和市場模式的機會，新的解決方案專業範疇將適用於Cloud Preferred、FlexPod、SAP、AI/ML、資料保護、資料安全、託管服務提供者、基礎設施和Spot by NetApp Preferred。 新的服務認證專業範疇 ——服務認證專業範疇的改變包括：整合服務認證(Integration Services Certified)、生命週期服務認證(Lifecycle Services Certified)和NetApp Keystone服務認證(NetApp Keystone Services Certified)，確保在整個混合雲生命週期內與客戶需求保持一致。

——服務認證專業範疇的改變包括：整合服務認證(Integration Services Certified)、生命週期服務認證(Lifecycle Services Certified)和NetApp Keystone服務認證(NetApp Keystone Services Certified)，確保在整個混合雲生命週期內與客戶需求保持一致。 Partner Connect 2.0——NetApp合作夥伴定位工具正在重新設計，以提供更好的使用者體驗，協助客戶找到高度專業的合作夥伴以符合其需求。

NetApp全球合作夥伴GTM與計畫主管Chris Lamborn表示：「我們正在升級統一合作夥伴計畫，並不斷改進其結構，從而使我們的合作夥伴與NetApp的業務往來比以往更簡單、更具獲利性。最近的計畫更新僅僅是NetApp多階段策略的開始，該策略旨在激勵和獎勵我們的合作夥伴所擁有的解決方案專長，同時為他們的客戶帶來更大的價值。」

如欲深入瞭解有關NetApp統一合作夥伴計畫最新更新的更多資訊，請造訪https://www.netapp.com/partners/resources/

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