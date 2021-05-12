NetApp升级统一合作伙伴计划，通过差异化和定位帮助合作伙伴获得成功并提升盈利能力

加州桑尼维尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--以云为主导、以数据为中心的跨国软件公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)今天宣布，公司对其屡获殊荣的统一合作伙伴计划(Unified Partner Program)进行升级更新，稳步迈向2022财年。最新的增强措施将为合作伙伴提供更灵活、更一致和更简化的体验——让他们做好充分准备，迎接计划于明年过渡到新的分层结构这一进程。该计划将扩大合作伙伴生态系统，提供新的财务激励并加速提升合作伙伴的盈利能力，并增加新的解决方案和服务认证专业范畴。

GDT是NetApp的长期合作伙伴，该公司工程副总裁John Woodall表示：“成为NetApp的合作伙伴，是令人激动的时刻。统一合作伙伴计划的最新升级将使我们与NetApp开展业务变得更容易。通过提供更简单的体验、更高的灵活性和明确的联合投资领域，这些新措施将使我们能够凭借自身的专长和贡献进一步脱颖而出。更重要的是，新计划为我们与NetApp的合作以及OEM及其合作伙伴社区等新兴角色提供清晰的路线图。”

NetApp针对2022财年增加的统一合作伙伴计划增强措施在发布后立即生效，内容包括：

扩大合作伙伴生态系统 ——该计划现在将包括销售、使用或影响NetApp产品组合的专业合作伙伴，以增加与更多合作伙伴类型的相关性。

——该计划现在将包括销售、使用或影响NetApp产品组合的专业合作伙伴，以增加与更多合作伙伴类型的相关性。 简化的激励措施 ——激励措施得以简化，以与关键举措和重点领域保持一致，重点领域包括客户获取、FlexPod、消费、云计算等等。在整个销售生命周期中，这些与新专业范畴相关的激励措施变得更具有可预测性。

——激励措施得以简化，以与关键举措和重点领域保持一致，重点领域包括客户获取、FlexPod、消费、云计算等等。在整个销售生命周期中，这些与新专业范畴相关的激励措施变得更具有可预测性。 新合作伙伴奖励 ——选择加入的个人参与者将因推动作为战略计划一部分的交易完成行动而获得奖励——例如设置会议和登记交易。

——选择加入的个人参与者将因推动作为战略计划一部分的交易完成行动而获得奖励——例如设置会议和登记交易。 新的解决方案专业范畴 ——这是认可和奖励合作伙伴的独特技能和市场模式的机会，新的解决方案专业范畴将适用于Cloud Preferred、FlexPod、SAP、AI/ML、数据保护、数据安全、托管服务提供商、基础设施和Spot by NetApp Preferred。

——这是认可和奖励合作伙伴的独特技能和市场模式的机会，新的解决方案专业范畴将适用于Cloud Preferred、FlexPod、SAP、AI/ML、数据保护、数据安全、托管服务提供商、基础设施和Spot by NetApp Preferred。 新的服务认证专业范畴 ——服务认证专业范畴的升级包括：整合服务认证(Integration Services Certified)、生命周期服务认证(Lifecycle Services Certified)和NetApp Keystone服务认证(NetApp Keystone Services Certified)，确保在整个混合云生命周期内与客户需求保持一致。

——服务认证专业范畴的升级包括：整合服务认证(Integration Services Certified)、生命周期服务认证(Lifecycle Services Certified)和NetApp Keystone服务认证(NetApp Keystone Services Certified)，确保在整个混合云生命周期内与客户需求保持一致。 Partner Connect 2.0——NetApp合作伙伴定位程序正在进行重新设计，以提供更好的用户体验，帮助客户找到高度专业的合作伙伴来满足其需求。

NetApp全球合作伙伴GTM与计划主管Chris Lamborn表示：“我们正在升级统一合作伙伴计划，并不断改进其结构，从而使我们的合作伙伴与NetApp的业务往来比以往更简单、更具收益性。最近的计划更新仅仅是NetApp多阶段战略的开始，该战略旨在激励和奖励我们的合作伙伴所拥有的解决方案专长，同时为他们的客户带来更大的价值。”

如需深入了解有关NetApp统一合作伙伴计划最新更新的更多信息，请访问https://www.netapp.com/partners/resources/

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