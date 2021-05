L’impact des athlètes au-delà du terrain est au centre de la dernière campagne de P&G pour les Jeux olympiques et paralympiques

Les athlètes, sur et hors du terrain, sont au centre de la campagne de P&G pour les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 (Photo : Business Wire)

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Procter & Gamble (NYSE : PG) a lancé aujourd’hui sa campagne pour les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020, inspirée par les nombreux athlètes olympiques et paralympiques qui s’engagent à œuvrer pour le bien en faisant une différence positive dans leurs propres communautés et dans le monde. Ces athlètes sont mis à l’honneur dans le dernier chapitre de la campagne mondiale de l’entreprise destinée aux consommateurs, « Guider avec amour », qui réunit les efforts citoyens de longue date de P&G dans les domaines de l’impact communautaire, de l’égalité et de l’inclusion et de la durabilité environnementale. Avec la dernière itération de cette campagne, P&G, en partenariat avec le Comité international olympique (CIO), utilise la plateforme des Jeux olympiques et paralympiques pour célébrer et inspirer des actes de bienfaisance.

Lancé aujourd’hui, le court-métrage « Votre bonté est votre grandeur » rend hommage aux athlètes qui se distinguent par leur bonté sur et en dehors du terrain. Ce film, raconté par de fiers parents, met en scène les athlètes olympiques et paralympiques qui ouvrent la voie avec amour et qui montrent au monde entier que la vraie mesure de la grandeur se définit dans la bonté.

« Au cours de la dernière décennie, nous avons eu l’honneur de raconter les histoires touchantes d’athlètes extraordinaires et des familles qui les ont soutenus dans la réalisation de leurs rêves olympiques et paralympiques », a déclaré Geraldine Huse, présidente de P&G Canada. « Lorsque ces rêves ont été interrompus en 2020, nous avons été inspirés par les incroyables athlètes qui ont mis de côté leur propre déception et se sont plutôt mis au service de leur communauté. En faisant passer les autres avant eux-mêmes et en consacrant leur temps, leur talent et leurs ressources à aider les personnes dans le besoin, ces athlètes accomplis montrent que leur bonté est leur grandeur. »

La campagne « Votre bonté est votre grandeur » s’appuie sur la campagne emblématique « Merci, maman » et comprend un appel à l’action pour « Guider avec amour » par des actes de bonté. Le film sera diffusé en version intégrale sur le Web ou en version courte à la télévision au Canada et dans plus de 15 pays. Il peut être visionné à l’adresse suivante : pgredonne.ca/olympiques.

Annonce des bénéficiaires du fonds Athletes for Good

P&G, le CIO et le Comité international paralympique (CIP) sont fiers d’annoncer les 52 bénéficiaires du fonds Athletes for Good. Après avoir vu les histoires remarquables d’athlètes qui font le bien dans le monde, P&G a eu envie d’agir pour encourager encore plus de changements positifs. Totalisant plus de 500 000 $ US, le fonds Athletes for Good célèbre et alimente le travail des athlètes et espoirs olympiques et paralympiques qui s’associent à des causes caritatives dans le monde entier et servent leurs communautés dans les domaines de l’impact communautaire, de l’égalité et de l’inclusion, et de la durabilité environnementale.

Chaque subvention de 10 000 $ US est versée à l’organisme caritatif que les athlètes soutiennent, contribuant ainsi à l’engagement de la campagne destinée aux consommateurs Guider avec amour de P&G, qui prévoit 2021 actes de bienfaisance en 2021.

Le groupe de bénéficiaires du fonds Athletes for Good comprend 28 athlètes et espoirs olympiques et 24 athlètes et espoirs paralympiques, représentant 20 pays et 26 sports. En tout, quatre des lauréats sont originaires du Canada :

rugby : Fait équipe avec SOLID Outreach pour fournir des services d’éducation en matière de santé et du soutien par les pairs afin de réduire les méfaits associés à la consommation de drogues. Puisqu’elle est réellement passionnée par la valorisation d’autrui, l’amplification de leurs voix et la lutte pour la justice sociale, Pamphinette est fière de soutenir une organisation qui vise à promouvoir l’égalité et nourrit une culture de soins et de consentement. Tammy Cunnington, natation paralympique : Elle est ambassadrice de Fast and Female, un organisme de bienfaisance canadien qui a pour mission de garder les filles de 8 à 14 ans en bonne santé et actives dans le sport, en particulier celles ayant un handicap physique.

basket-ball en fauteuil roulant : Elle a joué un rôle déterminant dans l’ajout du vélo de montagne adapté au programme sportif de Whistler Adaptive et dans la location d’équipements pour les personnes souffrant de handicaps cognitifs, sensoriels et physiques. Tara continue à contribuer à l’expansion de ces programmes et à défendre les intérêts de la communauté. Marissa Papaconstantinou, athlétisme paralympique : En tant qu’ambassadrice de longue date de l’hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview, elle contribue non seulement à faire connaître les services de soins aux clients et l’impact de l’organisation dans la communauté, mais aussi, en tant que modèle et mentor, à encourager les esprits, les espoirs et les capacités des enfants et des jeunes à rêver grand et à accepter leurs différences.

« Je suis incroyablement honorée d’avoir été sélectionnée comme bénéficiaire du fonds Athletes for Good et de voir SOLID Outreach recevoir une subvention de 10 000 $ US », a déclaré Pamphinette Buisa, athlète d’Équipe Canada. « En tant que personne profondément passionnée par la défense des autres, j’ai été très fière de soutenir SOLID Outreach et son action en faveur de l’égalité et de la culture de l’attention et du consentement pour améliorer la vie de ceux qui ne sont peut-être pas valorisés au sein de la société. Je suis ravie que cette subvention permette de développer ce travail essentiel et responsabilisant. »

Pour en savoir plus sur les athlètes et les organisations qui font la différence dans leurs communautés, veuillez consulter www.olympics.com/pg.

P&G et ses marques s’engagent également à utiliser le pouvoir du Mouvement olympique et paralympique pour susciter des conversations sur des questions importantes telles que l’égalité, l’inclusion et la durabilité environnementale. Plusieurs marques de P&G mènent des programmes pour les Jeux olympiques qui abordent ces sujets :

Tide , la marque de détergent à lessive la plus fiable au Canada, est fière de s’associer à la médaillée d’or olympique canadienne, Penny Oleksiak dans le cadre de sa campagne #Passezaufroid. Ce printemps, Tide encourage tous les Canadiens à laver leurs vêtements avec Tide Coldwater. Avec Tide, ils peuvent obtenir une meilleure propreté à l’eau froide 1 , préserver l'environnement en économisant jusqu'à 90 % d'énergie 2 et économiser jusqu'à 130 $ par an 3 sur leur facture d'électricité.

, la marque de détergent à lessive la plus fiable au Canada, est fière de s’associer à la médaillée d’or olympique canadienne, dans le cadre de sa campagne #Passezaufroid. Ce printemps, Tide encourage tous les Canadiens à laver leurs vêtements avec Tide Coldwater. Avec Tide, ils peuvent obtenir une meilleure propreté à l’eau froide , préserver l'environnement en économisant jusqu'à 90 % d'énergie et économiser jusqu'à 130 $ par an sur leur facture d'électricité. Alwaysmobilise la société pour aider les filles à continuer à faire du sport. La marque s’associe à des femmes inspirantes du monde entier, ainsi qu’à Malala Yousafzai, militante de l’éducation des filles, pour montrer les nombreuses façons dont le sport peut aider les filles à prendre confiance en elles, à acquérir des compétences et à préparer leur avenir. Dans un rapport intitulé « Parlons des règles », qui sera publié au cours de la semaine précédant la Journée de l’hygiène menstruelle du 28 mai, Always et Plan International Canada soulignent comment les problèmes liés aux règles continuent d’affecter l’estime de soi des jeunes et ce que nous pouvons tous faire pour y remédier. Pour en savoir plus, consultez le site always.com.

Dans tout le pays, P&G et les détaillants s’associeront pour soutenir l’Équipe Canada par le biais de campagnes en magasin et numériques mettant en vedette un large portefeuille de marques de confiance de P&G.

En outre, les Canadiens peuvent se joindre à P&G pour soutenir davantage les athlètes de haut niveau en visitant P&G redonne, un programme de récompenses récemment lancé par les marques de confiance de P&G qui aide à transformer les actions quotidiennes en actes de bonté. En s’engageant dans le programme, les participants gagnent des points qui peuvent être échangés contre des récompenses; et au fur et à mesure de leurs gains, P&G fait des dons à des causes qui tiennent à cœur aux Canadiens. Par de simples gestes quotidiens, la communauté peut aider à soutenir les athlètes grâce au réseau des instituts de sport olympique et paralympique du Canada (COPSIN, Canadian Olympic and Paralympic Sports Institute Network), qui donne accès à des installations d’entraînement, des nutritionnistes, des thérapeutes en santé physique et mentale, ainsi que des scientifiques du sport.

Utiliser la plus grande scène du monde pour faire progresser la durabilité environnementale

P&G, partenaire olympique mondial, s’associe au comité d’organisation de Tokyo 2020 et au CIO pour The Podium Project. Grâce à cet effort, pour la toute première fois, les podiums des médailles olympiques et paralympiques sont créés à partir de plastique recyclé provenant de la collecte publique et récupéré dans les océans. Le design sera dévoilé en juin à l’approche des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Ce projet, qui représente une innovation significative dans le domaine de la conception durable, a suscité un grand enthousiasme de la part des consommateurs japonais, la collecte s’étendant aux écoles, aux bureaux et au-delà.

À propos des 2 021 actes de bienfaisance de P&G en 2021

Chez P&G, promouvoir l’égalité et l’inclusion, soutenir les communautés et protéger la planète est au cœur de la façon dont nous faisons des affaires. Nous pensons qu’il est de notre responsabilité de construire un monde meilleur, grâce aux produits que nous concevons et à l’impact positif que peuvent avoir nos marques et notre entreprise. Dans le cadre de notre campagne « Guider avec amour », P&G et ses marques se sont engagés à réaliser 2 021 bonnes actions cette année. Aux États-Unis et au Canada, les consommateurs peuvent en faire encore plus par le biais de P&G redonne, un nouveau programme de récompenses pour le consommateur qui aide à transformer les gestes quotidiens en bonnes actions. Les activités sur le site Web permettent d’accumuler des points qui peuvent être échangés contre des récompenses. Lorsque les consommateurs font part de leurs propres actes de bienfaisance, P&G fait des dons à des causes qui leur tiennent à cœur.

À propos de Procter & Gamble

P&G offre aux consommateurs du monde entier l’un des portefeuilles les plus solides de marques de confiance, de qualité et de premier plan, notamment Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. Les activités de la communauté de P&G sont réparties dans près de 70 pays dans le monde. Visitez le pg.com pour obtenir les toutes dernières nouvelles et informations au sujet de P&G et de ses marques. Pour d'autres nouvelles de P&G, visitez le site www.pg.com/news.

