Nuclera desktop bioprinter powered by digital microfluidic technology. (Photo: Business Wire)

CAMBRIDGE, Inghilterra & BILLERICA, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Nuclera un'azienda biotecnologica in rapida crescita che sviluppa tecnologie di sintesi enzimatica di proteine e geni, e E Ink, l'innovatore leader della tecnologia dell'inchiostro elettronico, sono lieti di annunciare l'acquisizione dell'unità di microfluidica digitale di E Ink nella filiale statunitense di nuova costituzione di Nuclera. La combinazione delle tecnologie delle due aziende permetterà la consegna di una rivoluzionaria "bioprinter" di proteine e geni da tavolo con velocità e convenienza rivoluzionarie per i ricercatori nella salute umana, nell'agricoltura e in altri mercati di importanza globale.

Nuclera lavora in una partnership strategica con E Ink dal 2018 per implementare le tecnologie di sintesi dei biopolimeri di proprietà di Nuclera sui dispositivi microfluidici digitali di E Ink.

