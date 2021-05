Hiro Capital dirige un investissement de 6,4 millions de dollars dans deux entreprises innovantes dans le secteur des jeux : Twin Suns Corp et FRVR

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Twin Suns Corp et FRVR utiliseront l’investissement de 6,4 millions de dollars de Hiro pour étendre leur développement et accélérer leur croissance.

Twin Suns Corp est un nouveau studio de jeux AAA fondé par trois vétérans de l'industrie avec plus de 20 années d’expérience : Tim Longo Jr ( Star Wars: Republic Commando, Halo, Tomb Raider ), Forest Swartout Large ( Hitman et Tomb Raider ) et Jeff Morris ( Gears of War et Unreal Tournament ). Twin Suns Corp crée un titre multiplateforme AAA de prochaine génération qui lancera une nouvelle franchise de PI exaltante ; avec d’autres membres de l’équipe ayant travaillé sur Star Wars, Tomb Raider, Hitman, Halo, Elder Scrolls, Fallout, Gears of War, Unreal Tournament et Avengers.

Hiro Capital est rejoint par l’investisseur expérimenté Ed Fries via son fonds 1Up pour apporter l’investissement fondateur dans Twin Suns Corp. L’équipe légendaire travaillera à la création d’une PI pour contribuer à alimenter des jeux d’action AAA à la première personne et à la troisième personne. Les développeurs intéressés peuvent soumettre leur candidature sur le site de Twin Suns Corp. Suivez Twin Suns Corp sur Twitter.

FRVR développe une plateforme technologique de jeux qui permet de publier des jeux sur n’importe quel terminal, plateforme ou application, amenant les jeux aux joueurs partout où ils passent déjà leur temps. FRVR facilite un écosystème de joueurs avec des milliards d’utilisateurs dans le monde, ce qui permet aux développeurs de jeux de lancer de nouveaux concepts sur de nombreux canaux, et d’atteindre rapidement une envergure mondiale.

Hiro Capital est un fonds de capital-risque technologique londonien/luxembourgeois qui investit dans des innovateurs britanniques, américains et européens dans les domaines des jeux, de la technologie métaverse, des sports électroniques et du fitness numérique. Hiro Capital investit généralement aux stades postérieurs à l'amorçage, dans le cadre de financements de séries A et B. Nous investissons à la fois dans des créateurs de contenus de jeux, de sports électroniques et numériques, ainsi que dans des applications métarverses de la deep tech sur le Cloud, la téléphonie mobile, le streaming, le big data, l'IA, les dispositifs portables, la RA et la RV. – https://hiro.capital/

