PLANEGG, Duitsland & MÜNCHEN & WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--Incyte (NASDAQ: INCY) en MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) hebben vandaag aangekondigd dat de eerste patiënt is gedoseerd in het centrale fase 3frontMIND-onderzoek evaluatie van tafasitamab en lenalidomide naast rituximab, cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine en prednison (R-CHOP) in vergelijking met R-CHOP alleen als eerstelijnsbehandeling voor patiënten met een hoog gemiddeld en hoog risico met onbehandeld diffuse large B-cell lymphoma ( DLBCL). Tafasitamab is een gehumaniseerd, monoklonaal antilichaam dat is ontworpen om zich effectief te richten op het B-cel-specifieke antigeen CD19 en om activering van immuuncellen te induceren.

