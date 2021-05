Moody’s e Team8 anunciam investimento na VisibleRisk ao lançar a Classificação cibernética

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Moody’s Corporation (NYSE:MCO) e Team8, um grupo de risco global, anunciaram hoje a conclusão de um investimento de $ 25 milhões na VisibleRisk, uma joint venture estabelecida pelas duas empresas em 2019 para avaliar o risco cibernético empresarial. Além disso, a VisibleRisk anunciou hoje o lançamento de um produto de Classificação cibernética, com base na colaboração entre Moody’s e Team8 para desenvolver um padrão global de avaliação de risco cibernético corporativo.

“O investimento da Moody’s na VisibleRisk está alinhado com nossa estratégia global de avaliação de risco integrada e enfoca a segurança cibernética como um elemento importante para compreender e gerenciar riscos corporativos,” disse David Platt, diretor de estratégia da Moody’s. “Temos o prazer de aprofundar nosso relacionamento com a VisibleRisk à medida que lançam sua inovadora Classificação cibernética para ajudar os clientes a entender melhor e gerenciar com segurança seus riscos cibernéticos.”

A Classificação cibernética da VisibleRisk baseia-se na quantificação de riscos cibernéticos, que permite às empresas comparar seus riscos cibernéticos com os de seus grupos e compreender e gerenciar melhor o impacto das ameaças cibernéticas em seus negócios. Combinando dados econômicos, de cibersegurança e do setor, a Classificação cibernética incorpora um conjunto holístico e validado de fatores internos e externos que afetam a postura de segurança de uma empresa e quantifica esses riscos em termos econômicos.

“Traduzir o risco cibernético para executivos de negócios que não são especialistas no domínio é crucial para gerenciar riscos com sucesso,” disse o diretor executivo da VisibleRisk, Derek Vadala. “Ao quantificar a exposição ao risco de uma empresa em termos econômicos, a VisibleRisk está fornecendo aos tomadores de decisão uma referência acionável e em tempo real para melhor gerenciar o risco cibernético e melhorar a resiliência.”

A Classificação cibernética da VisibleRisk é aprimorada por monitoramento em tempo real, relatórios personalizados e análise de especialistas, permitindo a tomada de decisão informada. VisibleRisk oferece total transparência sobre os fatores que determinam a Classificação cibernética, incluindo a metodologia e as fontes de dados.

“Em um momento de intensa transformação digital, acelerando a hiperconectividade e ambientes de trabalho híbridos, a confiança na infraestrutura digital é de suma importância para os líderes de negócios,” disse Nadav Zafrir, sócio-gerente da Team8. “O risco cibernético e o risco empresarial estão intrinsecamente ligados, e é apenas alcançando um equilíbrio entre a segurança, produtividade, privacidade e o trabalho distribuído que as empresas podem superar esses desafios e, ao mesmo tempo, impulsionar a inovação. VisibleRisk permite que os líderes executivos entendam isso direito, e estamos entusiasmados com o imenso potencial da empresa.”

Para a Moody’s, o investimento será financiado com dinheiro em caixa e não se espera que tenha um impacto material nos resultados financeiros de 2021.

