Moody's Corporation (NYSE:MCO) e Team8, gruppo di joint venture globale, oggi hanno reso noto il completamento di un investimento da 25 milioni di dollari USA in VisibleRisk, joint venture creata dalle due aziende nel 2019 per la valutazione del rischio informatico a livello di impresa. VisibleRisk oggi ha annunciato anche il lancio di un prodotto di rating per la sicurezza, basato sulla collaborazione tra Moody's e Team8, per lo sviluppo di uno standard globale per la determinazione del rischio cibernetico aziendale.

"L'investimento di Moody's in VisibleRisk è in linea con la nostra strategia globale di valutazione integrata del rischio e si concentra sulla cybersicurezza come elemento di primo piano nella comprensione e gestione del rischio aziendale", ha dichiarato David Platt, responsabile della strategia per Moody's.

