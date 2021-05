NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Moody’s Corporation (NYSE: MCO) en Team8, een wereldwijde venture-groep, hebben vandaag de voltooiing aangekondigd van een investering van $ 25 miljoen in VisibleRisk, een joint venture die in 2019 door de twee bedrijven is opgericht om cyberrisico’s van ondernemingen te evalueren . Bovendien heeft VisibleRisk vandaag de lancering aangekondigd van een Cyber Rating-product, voortbouwend op de samenwerking tussen Moody’s en Team8 om een wereldwijde standaard te ontwikkelen voor het beoordelen van zakelijke cyberrisico’s.

“Moody’s investering in VisibleRisk sluit aan bij onze wereldwijde geïntegreerde risicobeoordeling strategie en focus op cyberveiligheid als een belangrijk element voor het begrijpen en beheren van bedrijfsrisico’s”, aldus David Platt, Chief Strategy Officer bij Moody’s. “We zijn verheugd onze relatie met VisibleRisk te verdiepen bij de lancering van hun innovatieve Cyber Rating om klanten te helpen hun cyberrisico’s beter te begrijpen en met vertrouwen te beheren.”

