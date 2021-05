Esri et IBM s’associent pour lutter contre le changement climatique dans le cadre du défi Call for Code

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Esri, leader mondial dans le secteur de l’intelligence géospatiale, a annoncé aujourd'hui rejoindre le quatrième défi annuel Call for Code. Créé par David Clark Cause et lancé en partenariat avec IBM, United Nations Human Rights et la Fondation Linux, Call for Code vise à engendrer un impact mondial immédiat et durable sur des problématiques humanitaires, en utilisant la technologie alimentée par l’open source. Dans le cadre de la compétition de cette année, les développeurs de logiciels et innovateurs du monde entier participeront à la lutte contre le changement climatique grâce à des logiciels open source, parmi lesquels Red Hat OpenShift, IBM Cloud, IBM Watson, IBM Blockchain, ainsi qu’à des données provenant de The Weather Company.

Depuis le lancement de Call for Code en 2018, plus de 400 000 développeurs et solutionneurs de problèmes issus de 179 pays ont participé, créant plus de 15 000 applications. La compétition de cette année se focalise sur trois sous-thèmes liés à la lutte contre le changement climatique : disponibilité et consommation de l’eau, production et livraison de produits alimentaires, ainsi que production et consommation économiques.

L’équipe gagnante recevra 200 000 $ et bénéficiera du soutien d’IBM Service Corps, d’experts techniques ainsi que de partenaires, afin de développer sa technologie, de rendre disponible à tous l’utilisation de son code en open source, et de déployer sa solution sur le terrain auprès des communautés du monde entier.

Dans le cadre de son rôle à l’occasion du défi mondial Call for Code, Esri met à la disposition de chaque participant ses ressources et logiciels géospatiaux, parmi lesquels :

Un compte développeur gratuit sur la plateforme ArcGIS.

Un bon de 100 $ disponible sur le compte ArcGIS de chaque participant (dans la limite des 100 premiers participants) afin de lui permettre de lancer sa solution grâce à des services d’hébergement dans le cloud, de traitement analytique et de localisation.

Un accès dédié au support communautaire grâce auquel les participants peuvent entrer en contact avec des mentors qui les aideront à accélérer le développement de leur application.

« Esri vient tout juste de lancer un produit de plateforme de localisation en tant que service, qui facilite l’accès aux technologies géospatiales pour les développeurs de logiciels », a déclaré David Cardella, directeur des produits, technologies destinées aux développeurs chez Esri. « L’une des plus formidables manières dont les utilisateurs mettent en application nos logiciels consiste à créer des applications qui contribuent à répondre aux défis liés au changement climatique. Nous sommes ravis de lancer nos services de localisation flexibles et évolutifs qui offrent des contenus et des capacités aux développeurs créant la nouvelle génération de solutions géospatiales. »

Pour en savoir plus et découvrir comment participer au défi mondial Call for Code et bénéficier de l’offre d’Esri, rendez-vous sur le blog ArcGIS. Consultez ici une vidéo dans laquelle Kareem Yusuf, directeur général des applications d’IA et de la blockchain chez IBM, et Jack Dangermond, fondateur et président d’Esri, évoquent leur partenariat ainsi que l’importance de la technologie pour résoudre le changement climatique.

«Nous sommes ravis de travailler aux côtés d’Esri et de notre écosystème mondial à l’occasion du défi mondial Call for Code 2021 afin d’encourager, incuber et déployer des solutions qui lutteront contre le changement climatique », a déclaré Willie M. Tejada, responsable en chef des développeurs et directeur général de l’écosystème ISV/Build chez IBM. « Le changement climatique est un défi considérable, qui exige la participation d’experts humanitaires, de dirigeants d’entreprise et de partenaires technologiques de renommée mondiale tels qu’Esri afin d’engendrer un impact immédiat et durable. »

Ce qui rend unique le défi Call for Code est son impact sur le terrain, grâce à des déploiements au sein des communautés du monde entier. La solution gagnante de l’an dernier, Agrolly, a été conçue afin de soutenir les petits agriculteurs en fournissant des prédictions et des recommandations relatives au climat et aux récoltes. L’industrie agricole figure parmi les industries les plus vulnérables face au changement climatique en raison de sa dépendance vis-à-vis des précipitations et des températures. Depuis le mois d’octobre, l’équipe d’Agrolly développe sa solution sur de nouveaux marchés et délivre des formations pratiques à plus de 500 agriculteurs ruraux de Mongolie, d’Inde et du Brésil, qui testent et utilisent l’application afin de lutter contre les effets du changement climatique.

À propos d’Esri

Esri, leader mondial du marché des logiciels de systèmes d’information géographique (SIG), de l’intelligence géospatiale et de la cartographie, aide ses clients à exploiter le plein potentiel des données et à améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondée en 1969 à Redlands, en Californie, aux États-Unis, Esri conçoit des logiciels qui sont déployés dans plus de 350 000 organisations à travers le monde et plus de 200 000 institutions sur le continent américain, en Asie-Pacifique, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, parmi lesquelles plusieurs sociétés du Fortune 500, agences gouvernementales, organisations à but non lucratif, et universités. Esri s’appuie sur des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires lui permettant de fournir un support local dans plus de 100 pays sur six continents. Forte de son engagement pionnier dans les technologies de l’information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus innovantes pour la transformation numérique, l’Internet des objets (IdO) et l’analyse avancée. Retrouvez-nous sur esri.com.

À propos du défi mondial Call for Code

Les développeurs révolutionnent la manière dont les individus vivent et interagissent avec quasiment tout le monde et tous les objets. Là où la plupart voit des défis, les développeurs voient des possibilités. C’est pourquoi David Clark, PDG de David Clark Cause, a créé Call for Code en 2018, qu’il a lancé aux côtés du partenaire fondateur IBM et du partenaire caritatif UN Human Rights. Depuis, le défi Call for Code s’est développé pour inclure un Défi universitaire annuel, des prix régionaux, ainsi que la création de Call for Code pour la justice raciale. Cette initiative mondiale pluriannuelle invite les développeurs à exploiter leur maîtrise des dernières technologies afin d’encourager un changement positif et durable à travers le monde grâce au code. Les solutions gagnantes du défi mondial Call for Code sont ensuite développées, incubées et déployées en tant que projets open source durables, afin d’assurer leur capacité à encourager un changement positif. Pour en savoir plus sur les anciens gagnants et leur évolution, rendez-vous sur IBM Developer.

