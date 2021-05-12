伊頓將為新型純電池電動半掛車提供DC/DC轉換器

伊頓的專業轉換器也稱為電池等化器，可與另一種轉換器搭配使用，從BEV的600伏系統中取得電能，並將電壓降至24伏。（照片：美國商業資訊）

伊頓的專業轉換器也稱為電池等化器，可與另一種轉換器搭配使用，從BEV的600伏系統中取得電能，並將電壓降至24伏。（照片：美國商業資訊）

密西根州南菲爾德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--動力管理公司伊頓(Eaton)今天宣布，其eMobility事業部已獲得一份合約，將為商用重型電池電動車(BEV)提供24至12伏的DC/DC轉換器，此類轉換器可為防鎖死煞車系統和照明等附件供電。該車型將於今年下半年開始在北美和中國市場銷售。

伊頓eMobility事業部總經理Pratik Trivedi表示：「DC/DC轉換器是我們eMobility產品系列不可或缺的一部分，可用於各種汽車應用。與傳統汽車一樣，電氣化汽車(EV)在車載資訊娛樂系統、GPS和安全元件上有低壓負載。因此，高效率地將電能從高電壓轉換為低電壓是關鍵所在，不過，使用二級轉換器為傳統的12伏負載提供電能也很重要。我們很高興能將成熟的電源轉換技術帶給這一新的創新電動卡車平臺。」

伊頓的專業轉換器也稱為電池等化器，可與另一種轉換器搭配使用，從BEV的600伏系統中取得電能，並將電壓降至24伏。然後，eMobility裝置將該電壓降至12伏以用於低壓系統，並在主電源出現故障時為備用12伏電池供電。有了這種等化器功能，12伏電池和分體式24伏電池系統能夠確保基本的安全設備在斷電時以12伏電壓狀態運作。這種功能使轉換器在該領域的產品中獨樹一幟。

伊頓DC/DC轉換器還具有降噪和抗干擾功能，因此該裝置與車載電子設備之間沒有干擾。

Trivedi表示：「這種轉換器堅固耐用，可抵抗鹽霧和水等環境因素的影響，並且具有很高的抗振性。對於需要一種可靠方法為大功率電池電動車中的傳統車輛組件供電的製造商來說，它是一種理想的解決方案。」

伊頓的eMobility業務由伊頓電氣集團和車輛集團的產品、專長和全球製造能力結合而成。eMobility產品組合包括智慧電力電子、可靠配電和保護解決方案，以及針對客車、商用車和非公路客戶的高效率動力系統電氣化解決方案。如需瞭解更多關於伊頓電動汽車業務的資訊，請造訪Eaton.com/eMobility。

伊頓的使命是透過使用電源管理技術和服務來改善生活品質和環境。我們提供永續解決方案，幫助我們的客戶更安全、更高效率、更可靠地有效管理電力、液壓和機械動力。伊頓2020年的收入為179億美元，我們向超過175個國家的客戶銷售產品。我們有約92,000名員工。如需瞭解更多資訊，請造訪www.eaton.com。

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