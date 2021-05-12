伊顿将为新型纯电池电动半挂车提供DC/DC转换器

伊顿的专业转换器也称为电池均衡器，可与另一种转换器搭配使用，从BEV的600伏系统中获取电能，并将电压降至24伏。（照片：美国商业资讯）

伊顿的专业转换器也称为电池均衡器，可与另一种转换器搭配使用，从BEV的600伏系统中获取电能，并将电压降至24伏。（照片：美国商业资讯）

密歇根州南菲尔德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--动力管理公司伊顿(Eaton)今天宣布，其eMobility事业部已获得一份合同，将为商用重型电池电动车(BEV)提供24至12伏的DC/DC转换器，此类转换器可为防抱死制动和照明等附件供电。该车型将于今年下半年开始在北美和中国市场销售。

伊顿eMobility事业部总经理Pratik Trivedi表示：“DC/DC转换器是我们eMobility产品系列不可或缺的一部分，可用于各种汽车应用。与传统汽车一样，电气化汽车(EV)在车载信息娱乐系统、GPS和安全器件上有低压负载。因此，高效地将电能从高电压转换为低电压是关键所在，不过，使用二级转换器为传统的12伏负载提供电能也很重要。我们很高兴能将成熟的电源转换技术带给这一新的创新电动卡车平台。”

伊顿的专业转换器也称为电池均衡器，可与另一种转换器搭配使用，从BEV的600伏系统中获取电能，并将电压降至24伏。然后，eMobility装置将该电压降至12伏以用于低压系统，并在主电源出现故障时为备用12伏电池供电。有了这种均衡器功能，12伏电池和分体式24伏电池系统能够确保基本的安全设备在断电时以12伏电压状态运行。这种功能使转换器在该领域的产品中独树一帜。

伊顿DC/DC转换器还具有降噪和抗干扰功能，因此该装置与车载电子设备之间没有干扰。

Trivedi表示：“这种转换器坚固耐用，可抵抗盐雾和水等环境因素的影响，并且具有很高的抗振性。对于需要一种可靠的方法为大功率电池电动车中的传统车辆部件供电的制造商来说，它是一种理想的解决方案。”

伊顿的eMobility业务由伊顿电气集团和车辆集团的产品、专长和全球制造能力结合而成。eMobility产品组合包括智能电力电子、可靠配电和保护解决方案，以及针对乘用车、商用车和非公路客户的高效动力系统电气化解决方案。如需了解更多关于伊顿电动汽车业务的信息，请访问Eaton.com/eMobility。

伊顿的使命是通过使用电源管理技术和服务来改善生活质量和环境。我们提供可持续解决方案，帮助我们的客户更安全、更高效、更可靠地有效管理电力、液压和机械动力。伊顿2020年的收入为179亿美元，我们向超过175个国家的客户销售产品。我们有约92,000名员工。如需了解更多信息，请访问www.eaton.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。