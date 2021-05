CAMBRIDGE, VK & BILLERICA, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Nuclera, een snelgroeiend biotechbedrijf dat enzymatische proteïne- en gensynthese technologieën ontwikkelt, en E Ink, de toonaangevende innovator van elektronische inkttechnologie, zijn verheugd de overname van E Ink’s digitale microfluidics-eenheid in de nieuwe gevormde Amerikaanse dochteronderneming van Nuclera. De combinatie van de technologieën van de twee bedrijven zal de levering mogelijk maken van een revolutionair desktop-eiwit en gen “bioprinter” met baanbrekende snelheid en gemak voor onderzoekers in de menselijke gezondheid, landbouw en andere markten van mondiaal belang.

