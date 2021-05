FRANCOFORTE SUL MENO--(BUSINESS WIRE)--Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), un leader nel campo dell’infrastruttura per il mining di bitcoin e altre soluzioni per l’elaborazione a elevate prestazioni (HPC, High-Performance Computing), ha acquisito un nuovo cliente per criptovalute, Digihost Technology Inc. (TSXV: DGHI), un’azienda canadese specializzata nella tecnologia blockchain e orientata alla crescita. L’accordo prevede anche la vendita di macchine per il mining digitale ad alte prestazioni a Digihost Technology Inc. Northern Data prevede per il terzo trimestre 2021 la spedizione iniziale di tali macchine. L’ulteriore implementazione permetterà a Northern Data di raggiungere in tempi più brevi l’obiettivo per il 2021 di una percentuale di hash globale combinata sotto gestione superiore al 6%.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.