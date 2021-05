FRANCFORT--(BUSINESS WIRE)--Northern Data accroît son nombre d’exahash sous gestion et conclut un accord rémunérateur de partage des bénéfices avec Digihost Technology Inc. Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), un important fournisseur de d’infrastructures pour le minage de bitcoins et autres solutions d’infrastructure pour le calcul haute performance (HPC), a signé un contrat avec Digihost Technology Inc. (TSXV: DGHI), une entreprise canadienne de technologie de la blockchain axée sur la croissance et centrée principalement sur le minage de bitcoins, en tant que nouveau client crypto. La transaction comprend également la vente de machines de minage numérique haute performance à Digihost Technology Inc. Northern Data prévoit qu’un premier envoi de mineurs aura lieu au troisième trimestre 2021. Un déploiement supplémentaire accélérera la réalisation de l’objectif 2021 de Northern Data consistant à atteindre un hachage mondial combiné sous gestion de plus de 6%. Northern Data utilisera des centres de données mobiles exclusifs, préfabriqués et conçus pour la performance, et fonctionnant au gaz naturel renouvelable. Installés dans les locaux de Digihost, ces centres fourniront à l’entreprise cliente des services d’installation et d’hébergement des mineurs. Les deux entreprises ont déjà entamé des discussions concernant l’extension du contrat jusqu’à 2,5 exahash à l’horizon 2022. Conformément aux conditions de l’accord d’hébergement et sur la base du prix actuel du BTC (bitcoin), Northern Data participera au bénéfice d’exploitation mensuel se situant au milieu d’une fourchette de croissance à un chiffre en million d’EUR généré par ses accords rémunérateurs de partage des profits. Aroosh Thillainathan, directeur général de Northern-Data, a déclaré: «Nous sommes très heureux d’avoir conclu cet accord attrayant avec notre nouveau client d’hébergement Digihost. L’accord signé ce jour signifie non seulement que nous respectons notre feuille de route, mais aussi que nous franchissons des étapes marquantes dans le cadre de notre offre complète pour l’univers des cryptomonnaies. Il prouve également que nous tirons parti de notre accès fiable à des niveaux élevés d’approvisionnement en formant des partenariats commerciaux créateurs de valeur.» À propos de Northern Data: Northern Data AG développe et exploite des solutions d’infrastructure mondiales dans le domaine du calcul haute performance (HPC). Grâce à ses solutions personnalisées, la Société fournit les infrastructures de diverses applications HPC dans des secteurs tels que le minage de bitcoins, la blockchain, l’intelligence artificielle, l’analyse des mégadonnées, l’IdO et le rendu. Active à l’international, la Société compte aujourd’hui parmi les leaders mondiaux des solutions HPC, qu’elle propose à la fois dans de vastes centres de données fixes et dans des centres de données mobiles à haute technologie pouvant être installés partout dans le monde. La Société allie matériel et logiciels développés en interne et concepts intelligents aux fins d’un approvisionnement énergétique durable. Le groupe Northern Data emploie actuellement environ 200 personnes.

12.05.2021

