Northern Data incrementa exahash sob gestão e participa no acordo de participação nos lucros com a Digihost Technology Inc.

FRANKFURT--(BUSINESS WIRE)--Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), fornecedor líder de infraestrutura para mineração de Bitcoin e outras soluções de infraestrutura HPC, sinaliza a Digihost Technology Inc. (TSXV: DGHI), empresa canadense de tecnologia de blockchain orientada para o crescimento focada principalmente na mineração de Bitcoin, como um novo cliente de criptografia. A transação também compreende a venda de máquinas de mineração digital de alto desempenho para a Digihost Technology Inc. A Northern Data antecipa o carregamento inicial de mineiradoras a ser implantado no terceiro trimestre de 2021. A implantação adicional irá acelerar o alcance da meta de 2021 da Northern Data de alcançar um hashrate global combinado sob gestão de mais de 6%. A Northern Data usará data centers móveis pré-fabricados de propriedade da empresa e otimizados para desempenho, alimentados por gás natural renovável que serão instalados nas instalações de propriedade da empresa Digihost para fornecer serviços de hospedagem para Digihost em termos de instalação e hospedagem de mineiradoras. As empresas já discutem o upsizing do contrato em pelo menos 2,5 exahashes para 2022. Sob os termos do contrato de hospedagem e com base no preço atual de BTC, a Northern Data participará na faixa de milhões de euros de um dígito médio no lucro operacional por mês do acordo de participação nos lucros. O CEO da Northern Data, Aroosh Thillainathan, comentou: "Estamos muito satisfeitos por ter assinado um acordo atraente com nosso novo cliente de hospedagem Digihost. A assinatura de hoje não apenas reflete que estamos cumprindo nosso roteiro, alcançando marcos com nossa oferta holística no espaço criptográfico. Também mostra que alavancamos nosso acesso confiável a níveis de fornecimento com parcerias de negócios que agregam valor." Sobre a Northern Data: A Northern Data AG cria e oferece soluções de infraestrutura global no campo da Computação de Alto Desempenho (HPC). Com suas soluções específicas para o cliente, a empresa fornece a infraestrutura para vários aplicativos HPC em áreas como mineração de bitcoin, inteligência artificial, blockchain, análise de big data, IoT ou renderização. A empresa, internacionalmente ativa é hoje uma fornecedora líder de soluções HPC no mundo inteiro. A Northern Data oferece suas soluções de HPC em grandes centros de dados fixos e em centros de dados móveis de alta tecnologia que podem ser instalados em qualquer local do mundo. A empresa combina software e hardware de autodesenvolvimento com conceitos inteligentes para o fornecimento de energia sustentável. A Northern Data AG emprega atualmente cerca de 200 pessoas.

12.05.2021 Divulgação de uma notícia corporativa, transmitida por DGAP - um serviço da EQS Group AG.

