Esri e IBM se unem para confrontar mudanças climáticas com o Call for Code

A Esri, a líder global em inteligência de localização, anunciou hoje que está se unindo ao quarto Call for Code Global Challenge (desafio global) anual. Criado por David Clark Cause e lançado em parceria com a IBM, os Direitos Humanos das Nações Unidas, e a Fundação Linux, o Call for Code é projetado para causar um impacto global imediato e duradouro em questões humanitárias, utilizando tecnologia alimentada por código aberto. Na competição desse ano, desenvolvedores de softwares e inovadores ao redor do mundo abordarão as mudanças climáticas com softwares de código aberto, incluindo Red Hat OpenShift, IBM Cloud, IBM Watson, IBM Blockchain, e dados da The Weather Company.

Desde que o Call for Code foi lançado em 2018, mais de 400.000 desenvolvedores e solucionadores de problemas de 179 países já participaram, criando mais de 15.000 aplicativos. A competição desse ano foca em três subtemas relacionados ao combate às mudanças climáticas: disponibilidade e consumo de água, produção e entrega de alimentos, e produção e consumo econômicos.

A equipe vencedora receberá US$ 200.000 e suporte da IBM Service Corps, especialistas técnicos, e parceiros — para desenvolver sua tecnologia, disponibilizar seu código para qualquer pessoa utilizar em código aberto, e implantar sua solução no campo, em comunidades ao redor do mundo.

Para sua função no Call for Code Global Challenge, a Esri disponibilizou seu software de análise geoespacial e recursos disponíveis para todos os participantes, incluindo os seguintes:

Uma conta de desenvolvedor ArcGIS Platform gratuita.

Um voucher de US$ 100 aplicado à conta ArcGIS do participante, permitindo que ele dê o pontapé inicial com hospedagem na nuvem, processamento analítico e serviços de localização (disponível para os 100 primeiros participantes).

Acesso a suporte comunitário dedicado, onde participantes podem se conectar com mentores que podem ajudá-los a acelerar o desenvolvimento do aplicativo.

“A Esri acaba de lançar uma plataforma de localização como um produto de serviço que facilita o acesso de tecnologia geoespacial aos desenvolvedores de software”, disse David Cardella, gerente de produto — tecnologias do desenvolvedor na Esri. “Uma das mais incríveis maneiras que os usuários estão colocando nosso software para trabalhar é para criar aplicativos que ajudam a atender desafios relacionados às mudanças climáticas. Estamos empolgados em apresentar nossos serviços de localização flexíveis e escaláveis, que disponibilizam o conteúdo e recursos para desenvolvedores que estão construindo a próxima geração de soluções geoespaciais”.

Para mais informações e para saber como começar no Call for Code Global Challenge com a oferta da Esri, acesse o ArcGIS Blog. Assista Kareem Yusuf, gerente geral, aplicativos de IA e blockchain da IBM e Jack Dangermond, fundador e presidente da Esri, discutirem sua parceria e a importância da tecnologia para tratar das mudanças climáticas aqui.

“Estamos empolgados para trabalhar com a Esri e nosso ecossistema global no Call for Code Global Challenge 2021 para impulsionar, incubar e implementar soluções que combaterão as mudanças climáticas”, disse Willie M. Tejada, representante chefe de desenvolvedor e gerente geral da ISV/Build Ecosystem. “A mudança climática é um desafio gigantesco e demanda a participação de especialistas humanitários mundialmente renomados, líderes empresariais, e parceiros de tecnologias como a Esri para causar um impacto imediato e duradouro.”

O que torna o Call for Code único é o impacto que ele está causando no campo, através de desenvolvimentos em comunidades ao redor do mundo. A solução vencedora do ano passado, a Agrolly, foi projetada para apoiar pequenos agricultores oferecendo previsões e recomendações sobre clima e safra. O setor agrícola é um dos mais vulneráveis às mudanças climáticas devido à sua dependência por chuvas e temperatura. Desde outubro, a equipe Agrolly expande a solução para novos mercados e oferece treinamento prático para mais de 500 agricultores rurais na Mongólia, Índia e Brasil, que estão testando e utilizando o aplicativo para combater os efeitos das mudanças climáticas.

Sobre a Esri

A Esri, líder mundial no mercado de software de sistema de informações geográficas (Geographic Information System, GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberarem todo o potencial dos dados visando a melhorar resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, estado norte-americano da Califórnia, o software da Esri está implementado em mais de 350.000 organizações do mundo todo e em mais de 200.000 instituições nas Américas, Ásia, Pacífico, Europa, África e Oriente Médio, inclusive em empresas Fortune 500, instituições e órgãos públicos, organizações sem fins lucrativos e universidades. A Esri tem escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que prestam suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Mantendo sempre seu compromisso pioneiro com a tecnologia da informação geoespacial, a Esri projeta as soluções mais inovadoras para a transformação digital, a Internet das Coisas (Internet of Things, IoT) e análises avançadas. Conheça a empresa em esri.com.

Sobre o Call for Code Global Challenge

Desenvolvedores revolucionaram a maneira como as pessoas vivem e interagem praticamente com todos e tudo. Onde a maioria das pessoas veem desafios, desenvolvedores veem possibilidades. É por isso que David Clark, o diretor executivo da David Clark Cause, criou o Call for Code em 2018, e o lançou em conjunto com a parceira fundadora IBM e a parceira de caridade Direitos Humanos das Nações Unidas. Desde então, o Call for Code evoluiu para incluir um Desafio universitário anual, além de prêmios regionais e a criação do Call for Code for Racial Justice. Essa iniciativa global plurianual é um grito de guerra para desenvolvedores utilizarem seu domínio das mais recentes tecnologias para impulsionar mudanças positivas e duradouras pelo mundo através do Code. As soluções vencedoras do Call for Code Global Challenge são desenvolvidas, encubadas e implementadas como projetos sustentáveis de código aberto para garantir que possam impulsionar mudanças positivas. Para saber mais sobre os vencedores anteriores, visite IBM Developer.

