Esri e IBM se unen para hacer frente al cambio climático con Call for Code

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, líder global en inteligencia de localización, anunció hoy que participará en el cuarto Desafío Global Call for Code que se realizará este año. Creado por David Clark Cause, y lanzado en asociación con IBM, United Nations Human Rights y Linux Foundation, Call for Code está destinado a lograr un impacto inmediato y duradero en todo el mundo respecto a asuntos humanitarios mediante el uso de tecnología de código abierto. En la competencia de este año, innovadores y desarrolladores de software de todo el mundo harán frente al cambio climático con software de código abierto, como Red Hat OpenShift, IBM Cloud, IBM Watson, IBM Blockchain y datos de The Weather Company.

Call for Code se lanzó en 2018, y más de 400 000 desarrolladores y solucionadores de problemas de 179 naciones han participado y creado más de 15 000 aplicaciones. La competencia de este año se enfoca en tres subtemas relacionados con la lucha contra el cambio climático: disponibilidad y consumo de agua, producción y entrega de alimentos, y consumo y producción económica.

El equipo ganador recibirá 200 000 USD, y el apoyo de IBM Service Corps, expertos técnicos y socios para desarrollar su tecnología, poner su código a disposición para que cualquiera lo use de forma abierta e implementar su solución en el campo en comunidades de todo el mundo.

Respecto de su rol en el Desafío Global Call for Code, Esri ha puesto a disposición para cada participante su software y sus recursos de análisis geoespacial, que incluyen lo siguiente:

Una cuenta de desarrollador de la Plataforma ArcGIS gratuita.

Un vale por 100 USD aplicado a la cuenta ArcGIS del participante, que le permitirá iniciar su solución con alojamiento en la nube, procesamiento analítico y servicios de localización (solo disponible para los primeros 100 participantes).

Acceso a exclusivo apoyo comunitario, gracias al cual los participantes podrán comunicarse con mentores que podrán ayudarles a acelerar el desarrollo de su aplicación.

“Esri recientemente ha lanzado una plataforma de localización como un producto de servicio que hace más fácil para los desarrolladores de software acceder a tecnología geoespacial”, manifestó David Cardella, Gerente de Productos, Tecnologías para Desarrolladores de Esri. “Algunas de las formas más increíbles en las que los usuarios han puesto nuestro software a trabajar es creando aplicaciones que ayudan a enfrentarse a desafíos relacionados con el cambio climático. Nos emociona presentar nuestros servicios de localización flexibles y escalables que ponen contenido y capacidades a disposición de los desarrolladores que están construyendo la próxima generación de soluciones geoespaciales”.

Para obtener más información y aprender sobre cómo iniciar el Desafío Global Call for Code con la oferta de Esri, visite el Blog de ArcGIS. Vea a Kareem Yusuf, Gerente General, Aplicaciones de IA y Blockchain de IBM, y a Jack Dangermond, fundador y Presidente de Esri, analizar su asociación y la importancia de la tecnología para abordar el cambio climático aquí.

“Estamos entusiasmados por trabajar con Esri y nuestro ecosistema global durante el Desafío Global Call for Code de 2021 para impulsar, gestar e implementar soluciones que enfrentarán el cambio climático”, expresó Willie M. Tejada, Defensor Jefe de Desarrolladores y Gerente General, Ecosistema de ISV/Build de IBM. “El cambio climático es un desafío monumental, y demanda la participación de expertos humanitarios de renombre mundial, líderes comerciales y socios tecnológicos como Esri para lograr un efecto inmediato y duradero”.

Lo que hace que Call for Code sea único es el impacto que está teniendo en el campo a través de las implementaciones en comunidades de todo el mundo. La solución ganadora del año pasado, Agrolly, fue diseñada para dar soporte a pequeños agricultores al proporcionarles predicciones y recomendaciones sobre el clima y los cultivos. La industria de la agricultura es una de las más vulnerables ante el cambio climático, debido a su dependencia de las lluvias y temperaturas. Desde octubre, el equipo de Agrolly ha expandido la solución a nuevos mercados, y ha proporcionado capacitación práctica a más de 500 agricultores rurales de Mongolia, India y Brasil, que están probando y utilizando la aplicación para luchar contra los efectos del cambio climático.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (Geographic Information Sytem, GIS), inteligencia de localización y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969 en Redlands, California, EE. UU., el software de Esri se implementa en más de 350 000 organizaciones a nivel mundial y en más de 200 000 instituciones en América, Asia y el Pacífico, Europa, África y Oriente Medio, lo que incluye compañías Fortune 500, agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que brindan asistencia local en más de 100 países en seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología de información geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras para la transformación digital, la Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) y los análisis avanzados. Visítenos en esri.com.

Acerca del Desafío Global Call for Code

Los desarrolladores han revolucionado la forma en la que las personas viven e interactúan prácticamente con todos y con todo. Donde la mayoría de la gente ve desafíos, los desarrollares ven posibilidades. Por ese motivo, David Clark, Director Ejecutivo de David Clark Cause, creó Call for Code en 2018, y lo lanzó junto con su socio fundador IBM y su socio caritativo UN Human Rights. Desde entonces, Call for Code se ha ampliado hasta incluir un Desafío Universitario anual, además de premios regionales y la creación de Call for Code for Racial Justice. Esta iniciativa global plurianual es un llamado de atención para que los desarrolladores utilicen su dominio de las más recientes tecnologías para impulsar un cambio positivo y duradero en todo el mundo a través de códigos. Las soluciones ganadoras del Desafío Global Call for Code continúan desarrollándose, gestándose e implementándose como proyectos sostenibles de código abierto para garantizar que puedan generar un cambio positivo. Para obtener más información sobre los premios y ganadores anteriores, visite IBM Developer.

