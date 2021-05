Raven Industries lança a marca OMNi

Raven Industries launches the OMNi Brand, its new product brand and autonomous growth platform. This new product brand highlights Raven’s advancements in autonomous solutions for agriculture with a strategic offering of two integrated products: OMNiDRIVE™ and OMNiPOWER™.

SIOUX FALLS, DAKOTA DO SUL--(BUSINESS WIRE)--Raven Industries, Inc. (a Empresa; NASDAQ:RAVN), líder em tecnologia agrícola, anunciou hoje o lançamento de sua nova marca de produto e plataforma de crescimento autônomo, OMNi. Esta nova marca de produto destaca os avanços da Raven em soluções autônomas para a agricultura com uma oferta estratégica de dois produtos integrados: OMNiDRIVE™ e OMNiPOWER™.

O nome OMNi (que significa "todos") terá um papel central no Raven. “Capacitar 'todos' é exatamente o que OMNiPOWER™ e OMNiDRIVE™ trazem para a indústria agrícola. OMNi permite precisão holística e mãos livres; dá ao agricultor controle total de seu tempo e maximiza a produtividade e eficiência operacional”, disse Nick Langerock, Diretor de Marketing Estratégico da Raven. “À medida que trazemos o OMNi ao mercado, queremos que os agricultores entendam que alguns de seus pontos fracos agora são mais gerenciáveis ​​por meio de soluções autônomas. As soluções OMNi permitem que o agricultor confie nas tarefas de rotina à automação e concentre-se nas funções importantes da fazenda.”

A partir de hoje, o OMNiDRIVE™ substitui o nome AutoCart da aquisição anterior da Smart Ag. O antigo nome DOT agora é OMNiPOWER™. Todas as soluções autônomas inteligentes da Raven para a indústria agrícola serão marcadas com o prefixo OMNi e fazem parte de um ecossistema conectado. Este ecossistema alavanca o portfólio de tecnologia inovadora e sempre crescente da Raven, que torna os produtos inteligentes mais inteligentes. As soluções OMNi oferecem vários caminhos para a autonomia e equipam o profissional da agricultura para obter mais, fazer mais e dar mais com sua operação.

“Entendemos a importância de dimensionar e adotar rapidamente novas plataformas de energia, aplicativos agrícolas e implementos em máquinas agrícolas autônomas construídas para esse fim”, disse Dominic Walkes, Diretor de Iniciativas Estratégicas da Raven. “OMNiDRIVE™ é uma plataforma de crescimento significativo e estamos trabalhando ativamente com parceiros OEM para liberar compatibilidade em tratores e implementos adicionais. Estamos entusiasmados com as oportunidades que surgem sob o prefixo OMNi, uma vez que une todo o nosso portfólio e ajuda a fornecer a solução completa de cima para baixo para o agricultor.”

OMNiDRIVE™ é o kit de tecnologia de reposição da Raven que transforma os tratores existentes em máquinas sem condutor. É o primeiro aplicativo agrícola que permite ao fazendeiro monitorar e operar um trator sem motorista a partir da cabine da colheitadeira para que a colheitadeira possa descarregar em movimento e, em seguida, retornar o trator e o carrinho de grãos a uma área de descarga predeterminada - tudo sem um segundo driver.

A tecnologia conecta, gerencia e opera com segurança máquinas agrícolas autônomas e é compatível com:

Case IH Magnum CVT (modelos 2014-2020): M250 / 280 / 310 / 340 / 380 (disponível em outubro de 2021)

New Holland CVT (modelos 2014-2020): T8.320 / 350 / 380 / 410 / 435 (disponível em outubro de 2021)

John Deere 8Rs Powershift e IVT (2010 até modelos atuais)

Mais de três dúzias de encomendas já foram feitas para OMNiDRIVE™. A recepção oficial de pedidos começa hoje, 12 de maio de 2021. Acesse www.ravenprecision.com/omnidrive-offer para saber mais sobre os preços introdutórios do OMNiDRIVE.

OMNiPOWER™ é uma plataforma de energia autopropelida que facilmente se intercambia com implementos agrícolas. Isso permitirá que o profissional agrícola execute várias tarefas agrícolas em todas as estações de cultivo. O agricultor lança missões no modo autônomo ou também pode controlar diretamente do tablet. Em ambos os casos, nenhum condutor é necessário. Atualmente, OMNiPOWER™ tem implementos intercambiáveis ​​para espalhar e pulverizar com aplicações adicionais em breve.

Mais implementos OMNiPOWER™ serão lançados de forma rápida e consistente à medida que a Raven trabalhe com parceiros OEM para lançar novos implementos. Acesse www.ravenprecision.com/driverless-ag/partner-with-us para aprender mais.

OMNiPOWER™ estará disponível para encomenda em 1.º de junho de 2021, com entrega no outono de 2021.

“O futuro da agricultura é aqui e agora”, disse Langerock. “O ponto-pivô é OMNi. Você verá a nova identidade da marca e campanha para refletir e comunicar nossos avanços ao mercado.”

OMNiPOWER™ e OMNiDRIVE™ são marcas registradas da Raven Industries, Inc.

Sobre a Raven Industries, Inc.

Raven Industries (NASDAQ: RAVN) oferece produtos e sistemas inovadores, de alto valor que solucionam grandes desafios em todo o mundo. A Raven é líder em agricultura de precisão, filmes especiais de alto desempenho e soluções aeroespaciais e de defesa, e o trabalho inovador da empresa em sistemas autônomos está desbloqueando novas possibilidades em áreas como agricultura, defesa nacional e pesquisa científica. Desde 1956, a Raven projeta, produz e fornece soluções excepcionais que dão à empresa reputação por inovação, qualidade dos produtos e serviços inigualáveis. Para obter mais informações, visite https://ravenind.com.

Sobre a Raven Applied Technology

Há décadas a Raven Applied Technology está comprometida em maximizar a eficiência operacional através da sua tecnologia agrícola inovadora. A suíte de produtos autônomos da empresa é uma extensão desse núcleo. Desde computadores de campo até controles de semeadeiras, sistemas de direção por GPS, tecnologia de logística e soluções autônomas — a Raven oferece produtos agrícolas de precisão projetados para varejistas e produtores agrícolas para permanecerem competitivos e lucrativos no futuro. Saiba mais em https://ravenprecision.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.