Raven Industries lanceert het merk OMNi

Raven Industries launches the OMNi Brand, its new product brand and autonomous growth platform. This new product brand highlights Raven’s advancements in autonomous solutions for agriculture with a strategic offering of two integrated products: OMNiDRIVE™ and OMNiPOWER™.

SIOUX FALLS, SOUTH DAKOTA (VS)--(BUSINESS WIRE)--Raven Industries, Inc. (het bedrijf; NASDAQ:RAVN) een leider in landbouwtechnologie, kondigde vandaag de lancering aan van zijn nieuwe productmerk en autonoom verbouwplatform, OMNi. Dit nieuwe productmerk benadrukt de vorderingen van Raven op het gebied van autonome oplossingen voor de landbouw met een strategisch aanbod van twee geïntegreerde producten: OMNiDRIVE™ en OMNiPOWER™.

De naam OMNi (wat ‘alles’ betekent) staat centraal binnen Raven. “Het versterken van ‘alles’ is precies wat OMNiPOWER™ en OMNiDRIVE™ naar de landbouwsector brengen. OMNi maakt holistische, handsfree precisie mogelijk; het geeft de boer totale controle over zijn tijd en maximaliseert de operationele productiviteit en efficiëntie”, zei Nick Langerock, directeur strategische marketing bij Raven. “Nu we OMNi op de markt brengen, willen we dat boeren begrijpen dat een aantal van hun pijnpunten nu beter beheersbaar zijn met autonome oplossingen. OMNi-oplossingen stellen de boer in staat om de routinetaken toe te vertrouwen aan automatisering en zich te concentreren op de belangrijke boerderijfuncties.”

Met ingang van vandaag vervangt OMNiDRIVE™ de naam AutoCart van de vorige overname van Smart Ag. De vroegere naam DOT is nu OMNiPOWER™. Alle intelligente autonome oplossingen van Raven voor de landbouwsector krijgen nu het voorvoegsel OMNi aan het merk toegevoegd en maken deel uit van één verbonden ecosysteem. Dit ecosysteem maakt gebruik van de innovatieve en alsmaar groeiende technologieportfolio van Raven dat slimme producten slimmer maakt. OMNi-oplossingen bieden meerdere paden naar autonomie en rust de landbouwprofessional uit om meer te krijgen, meer te doen en meer uit hun activiteit te halen.

“We begrijpen het belang van het snel opschalen en toepassen van nieuwe krachtplatformen, landbouwtoepassingen en werktuigen in speciaal gebouwde autonome landbouwmachines”, zei Dominic Walkes, directeur strategische initiatieven bij Raven. “OMNiDRIVE™ is een veelbetekenend verbouwplatform en we werken actief samen met OEM-partners om compatibiliteit op meer tractoren en werktuigen uit te brengen. We zijn enthousiast over de mogelijkheden die onder het voorvoegsel OMNi worden uitgerold, omdat het onze hele portfolio samenbrengt en helpt om de complete oplossing van boven naar beneden voor de boer te bieden.”

OMNiDRIVE™ is de aftermarket-technologiekit van Raven die bestaande tractoren transformeert in machines zonder bestuurder. Het is de eerste landbouwtoepassing waarmee de boer een tractor zonder bestuurder kan monitoren en bedienen vanuit de cabine van de oogstmachine, zodat de oogstmachine onderweg kan lossen en vervolgens de tractor en de graanwagen terug kan brengen naar een vooraf bepaald losgebied. Dit allemaal zonder een tweede bestuurder.

De technologie verbindt, beheert en werkt veilig met autonome landbouwmachines en is compatibel met:

Case IH Magnum CVT (modellen van 2014-2020): M250/280/310/340/380 (beschikbaar in oktober 2021)

New Holland CVT (modellen van 2014-2020): T8.320/350/380/410/435 (beschikbaar in oktober 2021)

John Deere 8R Powershift en IVT (modellen van 2010-heden)

Er zijn al meer dan drie dozijn pre-orders geplaatst voor OMNiDRIVE™. De officiële bestelling begint vandaag, 12 mei 2021. Ga naar www.ravenprecision.com/omnidrive-offer voor meer informatie over de introductieprijzen van OMNiDRIVE.

OMNiPOWER™ is een zelfaangedreven krachtplatform dat gemakkelijk kan worden uitgewisseld met landbouwwerktuigen. Hierdoor kan de landbouwprofessional in alle verbouwseizoenen meerdere boerderijtaken uitvoeren. De boer lanceert missies in autonome modus of kan ook rechtstreeks vanaf de tablet bedienen. In beide gevallen is een bestuurder niet noodzakelijk. Momenteel heeft OMNiPOWER™ verwisselbare werktuigen voor het verspreiden en spuiten, en binnenkort komen er nog meer toepassingen.

Meer OMNiPOWER™ werktuigen zullen snel en consistent worden gelanceerd terwijl Raven samenwerkt met OEM-partners om nieuwe werktuigen uit te brengen. Ga naar www.ravenprecision.com/driverless-ag/partner-with-us voor meer informatie.

OMNiPOWER™ is op 1 juni 2021 te bestellen, met levering in de herfst van 2021.

“De toekomst van de landbouw is hier en nu”, zei Langerock. “Het keerpunt is OMNi. U zult de nieuwe merkidentiteit en campagne zien die onze vorderingen op de markt weerspiegelen en communiceren.”

OMNiPOWER™ en OMNiDRIVE™ zijn handelsmerken van Raven Industries, Inc.

Over Raven Industries, Inc.

Raven Industries (NASDAQ: RAVN) levert innovatieve, hoogwaardige producten en systemen die grote uitdagingen oplossen over de hele wereld. Raven is een marktleider op het gebied van precisielandbouw, hoogwaardige speciale folies en oplossingen voor de luchtvaart en defensie. Het grensverleggende werk van het bedrijf op het gebied van autonome systemen ontsluit nieuwe mogelijkheden in sectoren zoals de landbouw, nationale defensie en wetenschappelijk onderzoek. Sinds 1956 ontwerpt, produceert en levert Raven uitzonderlijke oplossingen, wat het bedrijf een reputatie heeft opgeleverd voor innovatie, productkwaliteit en ongeëvenaarde service. Bezoek voor meer informatie https://ravenind.com.

Over Raven Applied Technology

Raven Applied Technology is al decennialang toegewijd aan het maximaliseren van operationele efficiency door haar innovatieve landbouwtechnologie. De autonome productlijn van het bedrijf, staat in het verlengde van die kern. Van veldcomputers tot bedieningselementen voor sproeiers en pootmachines, van GPS-geleide sturingsystemen tot logistieke technologie en autonome oplossingen: Raven biedt precisielandbouwproducten waarmee landbouwretailers en telers concurrerend en winstgevend kunnen blijven. Meer informatie is te vinden op https://ravenprecision.com.

