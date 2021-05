FRANKFURT--(BUSINESS WIRE)--Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) een toonaangevende infrastructuurleverancier voor Bitcoin-mijnbouw en andere HPC-infrastructuuroplossingen, tekent Digihost Technology Inc. (TSXV: DGHI), een Canadese op groei gerichte blockchain-technologie bedrijf dat zich voornamelijk richtte op Bitcoin-mijnbouw, als een nieuwe crypto-klant. De transactie omvat ook de verkoop van hoogwaardige digitale mijnmachines aan Digihost Technology Inc. Northern Data verwacht dat de eerste levering van mijnwerkers in het derde kwartaal van 2021 zal worden ingezet, beheer van meer dan 6%. Northern Data zal gebruik maken van gepatenteerde, gepatenteerde, prestatie-geoptimaliseerde mobiele datacenters van het bedrijf, gevoed door hernieuwbaar aardgas, die zich zullen bevinden in de faciliteiten van het bedrijf van Digihost om hostingdiensten aan Digihost te leveren in termen van het installeren en hosten van de Mijnwerkers. De bedrijven zijn al in gesprek over het verhogen van het contract tot ten minste 2,5 Exahashes voor 2022. Volgens de voorwaarden van de hostingovereenkomst en op basis van de huidige prijs van BTC, zal Northern Data deelnemen aan de mid-single-digit miljoen EUR-reeks van bedrijfswinst per maand uit winstdelingsovereenkomsten. Northern-Data-CEO Aroosh Thillainathan zegt: “We zijn erg blij dat we een aantrekkelijke overeenkomst hebben getekend met onze nieuwe hostingklant Digihost. De ondertekening van vandaag geeft niet alleen aan dat we onze roadmap waarmaken en mijlpalen bereiken met ons holistische aanbod in de crypto-ruimte. Het laat ook zien dat we gebruik maken van onze betrouwbare toegang tot leveringsniveaus met waardevolle zakelijke partnerschappen.” Over Northern Data: Northern Data AG ontwikkelt en exploiteert wereldwijde infrastructuuroplossingen op het gebied van High-Performance Computing (HPC). Met zijn klantspecifieke oplossingen levert het bedrijf de infrastructuur voor verschillende HPC-toepassingen op gebieden als bitcoin mining, kunstmatige intelligentie, blockchain, big data analytics, IoT of rendering. De internationaal actieve is vandaag een toonaangevende leverancier van HPC-oplossingen wereldwijd. Northern Data biedt haar HPC-oplossingen zowel aan in grote, stationaire datacenters als in mobiele hightech datacenters die overal ter wereld kunnen worden opgezet. Het bedrijf combineert zelf ontwikkelde software en hardware met intelligente concepten voor een duurzame energievoorziening. Bij de Northern Data-groep werken momenteel ongeveer 200 mensen.

