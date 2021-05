Kong Konnect agora amplamente disponível com suporte para múltiplas geografias: Oferta aos usuários finais revolucionária conectividade de API e microsserviços

Introducing Kong Konnect, the service connectivity platform that enables the modern connected business

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Kong Inc., empresa de conectividade em nuvem, anunciou hoje o lançamento da disponibilidade geral da Kong Konnect, uma plataforma de conectividade de serviço que habilita empresas modernas conectadas. Primeiro apresentada na Kong Summit 2020 em beta privada, a Kong Konnect fornece aos usuários finais acesso instantâneo a uma completa suíte de ferramentas que possibilitam conectividade confiável, segura e observável nas suas APIs e microsserviços. O lançamento amplamente disponível possui um novo suporte de múltiplas geografias, permitindo que usuários localizem serviços fisicamente próximos às suas empresas para privacidade e conformidade regulatória.

A plataforma totalmente modular permite que desenvolvedores, arquitetos e operadores acelerem os ciclos de desenvolvimento de aplicação e fornece conectividade entre serviços para experiências digitais extraordinárias. Os arquitetos separam as preocupações de conectividade dos microsserviços para que os desenvolvedores possam focar em criar aplicativos, ao invés de perder tempo construindo canais; os desenvolvedores ganham liberdade arquitetônica para escolher a melhor linguagem, protocolo e serviços de nuvem para construir seus microsserviços; e operadores implementam APIs consistentemente em qualquer infraestrutura para suportar os padrões de implementação de múltiplas nuvens que a empresa requeira por motivos de desempenho, custo, privacidade ou conformidade regulatória.

Com o lançamento geral, a Kong está introduzindo um modelo de preços flexível, baseado no consumo, que proporciona o alcance à tecnologia de classe empresarial de desenvolvedores individuais, como também de grandes equipes. O uso da Kong Konnect é medido, permitindo que os usuários paguem apenas pelo número de serviços utilizados.

A Kong Konnect está disponível em três níveis de plano:

“A Kong Konnect trata de um enorme desafio que as empresas enfrentam ao entrarem na transformação digital 2.0, que é caracterizada por um exponencial aumento no volume e variedade de conexões que precisam ser ativadas e protegidas com velocidade extremamente rápida,” disse Marco Palladino, diretor de tecnologia e cofundador da Kong Inc. “Um dia, iremos olhar para trás com admiração ao perceber que desenvolvedores estavam gastando muito tempo construindo a canalização, e escrevendo o código de rede e segurança para cada serviço e cada plataforma. A conectividade automatizada da nuvem é inevitável — desde o gateway à malha de serviço em cada nuvem, Kubernetes e VMs — e empresas líderes de mercado já sabem disso e estão transferindo essa função para que seus principais talentos foquem no projeto do aplicativo e desenvolvimento da função, para que possam continuamente superar a concorrência”.

Uma plataforma de serviço conectado que oferece conexão para todos

Com uma abordagem modular, usuários finais podem acessar recursos entregues como módulos funcionais e prover diferentes tipos de tempos de execução sob demanda, sem a necessidade de adquirir a plataforma completa. Usuários podem selecionar e consumir apenas os recursos que precisam diretamente na interface Kong Konnect, removendo barreiras para construir aplicativos e serviços de próxima geração.

A Kong Konnect fornece uma conectividade confiável, segura e observável para serviços em qualquer infraestrutura. O plano de gerenciamento baseado em SaaS acelera implementações e fornece acesso a módulos de funcionalidade, incluindo o Kong ServiceHub, Kong Vitals, Kong Runtime Manager e o Kong Developer Portal. O Kong Immunity e o Insomnia continuam disponíveis para autogerenciamento para clientes. Os tempos de execução — Kong Gateway e Kong Mesh — são autogerenciados e fornecem a flexibilidade de suportar qualquer padrão de implantação híbrida ou de múltiplas nuvens.

Para começar com a Kong Konnect, acesse https://konghq.com/kong-konnect/.

Sobre a Kong Inc.

A Kong cria softwares e serviços gerenciados que conectam APIs e microsserviços nativamente entre e dentro de nuvens, Kubernetes, centros de dados e muito mais, utilizando automação inteligente. Construído sobre um núcleo de código aberto, a plataforma de serviço de conectividade da Kong habilita inovação digital permitindo que organizações gerenciem com confiança e segurança o completo ciclo de vida de APIs e serviços de arquiteturas modernas, incluindo microsserviços, soluções sem servidor e malha de serviço. Ao fornecer a equipes desenvolvedoras liberdade arquitetônica sem precedentes, a Kong acelera os ciclos de inovação, aumenta a produtividade e conecta perfeitamente sistemas e aplicações tradicionais e modernas. Para mais informações sobre a Kong, visite konghq.com ou siga @thekonginc no Twitter.

