斯倫貝謝和國民油井華高宣佈合作推廣自動化鑽井解決方案

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--斯倫貝謝(Schlumberger)和國民油井華高(NOV)今天宣佈，雙方將合作推進石油天然氣營運商及鑽井承包商加快採用自動化鑽井解決方案。該協定將使客戶能夠將斯倫貝謝的地面和井下鑽井自動化解決方案與國民油井華高的鑽機自動化平臺相結合，從而創造卓越的建井績效。雙方聯手將推動人工作業流程自動化，提高鑽井作業的安全性、決策效率、一致性和效率。

斯倫貝謝執行長Olivier Le Peuch評論道：「我們很高興與國民油井華高合作，將他們的鑽機自動化介面與我們的鑽井自動化解決方案相結合，使油氣營運商和鑽井承包商獲得更高的績效。利用井下和地面自動化應用，我們可以提高作業的安全性和效率，為我們的客戶持續提供一流的油井。這種合作關係將有助於加快客戶採用鑽井自動化技術，促進卓越的建井績效。」

國民油井華高董事長、總裁兼執行長Clay Williams表示：「透過此次合作，國民油井華高證明其提供開放式數位自動化平臺的承諾，讓鑽井承包商在提高井筒品質的同時，可獲致更高的一致性、安全性和效率。我們長期投資於為客戶創造價值的數位解決方案。鑽井自動化使鑽機人員能夠掌握大方向，專注於推動效能，而減少人工作業和重複性任務。」

這款聯合解決方案利用斯倫貝謝針對性的DrillOps*油井交付解決方案所具有的先進人工智慧，而國民油井華高的國民油井華高OS流程自動化平臺則控制作業範圍內的所有國民油井華高鑽機設備。這兩項技術將無縫合作，管理法規遵循情況，並達到一流的作業績效。

DrillOps解決方案系列包括開放式的模組化技術，利用斯倫貝謝深厚的鑽井領域知識和先進的機器學習應用，始終如一地執行數位鑽井計畫，自動完成鑽井任務，進而達到更高的效率水準。點選此處瞭解有關DrillOps解決方案的更多詳細資訊。

國民油井華高OS是先進的開放式平臺，自動完成重複性鑽井活動，可讓鑽井人員專注於一致的流程執行和安全而使承包商受益，並促使鑽井計畫最佳化而使營運商受益。

關於斯倫貝謝

斯倫貝謝(SLB:NYSE)是一家科技公司，致力於與客戶合作以獲取能源。我們的員工來自於160多個國家，他們提供一流的數位解決方案並部署創新科技，以提升全球能源產業的績效和永續性。借助遍及120多個國家的專長，斯倫貝謝透過合作來創造科技以開啟獲取能源的機會，從而造福大眾。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.slb.com。

關於國民油井華高

國民油井華高提供以科技為導向的解決方案，以推動全球能源產業發展。150多年來，國民油井華高一直致力於開創創新科技，讓客戶能夠以安全的方式開採豐富的能源，同時盡可能減少對環境的影響。能源產業倚重國民油井華高深厚的專長和科技，不斷改善油田作業，並協助推進能源向更加永續的未來過渡。國民油井華高為賦能全世界的能源產業提供支援。

有關前瞻性陳述的警示性聲明

本新聞稿包含《美國聯邦證券法》所規定的「前瞻性陳述」，即有關未來而不是過去事件的陳述。此類陳述通常含有「預計 」、「或許 」、「認為 」、「計畫 」、「可以 」、「估計 」、「打算 」、「預期 」、「應該 」、「也許 」、「將要 」、「可能 」、「目標 」、「潛在 」、「預測 」以及其他類似詞語。前瞻性陳述涉及不同程度的不確定事項，例如對數位科技的部署或預期效益的預測或預期。此類陳述會受到風險和不確定性的影響，包括但不限於：無法從數位策略、倡議或合作夥伴關係中獲得預期收益；以及其他風險和不確定性，詳見我們最近向美國證券交易委員會遞交的10-K、10-Q和8-K表格。如果一項或多項上述或其他風險或不確定性成為事實（或此類事態變化導致的影響），或者事實證明基本推斷存在問題，那麼實際結果可能會與那些在前瞻性陳述中所描述的內容發生重大偏差。本新聞稿中的陳述僅代表本新聞稿發佈之日的觀點，無論因為新資訊、未來事件或其他原因，斯倫貝謝不打算也沒有義務公開更新或修改這些陳述。

*斯倫貝謝標誌

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