斯伦贝谢和国民油井华高宣布合作推广自动化钻井解决方案

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--斯伦贝谢(Schlumberger)和国民油井华高(NOV)今天宣布，双方将合作推进石油天然气运营商及钻井承包商加快采用自动化钻井解决方案。该协议将使客户能够将斯伦贝谢的地面和井下钻井自动化解决方案与国民油井华高的钻机自动化平台相结合，从而创造卓越的建井绩效。双方联手将实现人工工作流程自动化，提高钻井作业的安全性、决策效率、一致性和效率。

斯伦贝谢首席执行官Olivier Le Peuch评论道：“我们很高兴与国民油井华高合作，将他们的钻机自动化接口与我们的钻井自动化解决方案相结合，为油气运营商和钻井承包商获得更高的绩效。利用井下和地面自动化应用，我们可以提高作业的安全性和效率，为我们的客户持续提供一流的油井。这种合作关系将有助于加快客户采用钻井自动化技术，实现卓越的建井绩效。”

国民油井华高董事长、总裁兼首席执行官Clay Williams表示：“通过此次合作，国民油井华高彰显其提供开放式数字自动化平台的承诺，让钻井承包商在提高井筒质量的同时，实现更高的一致性、安全性和效率。我们长期投资于为我们的客户创造价值的数字解决方案。钻井自动化使钻机人员能够把握大方向，专注于推动性能的领域，而减少人工作业和重复性任务。”

这款联合解决方案利用斯伦贝谢针对性的DrillOps*油井交付解决方案所具有的先进人工智能，而国民油井华高的国民油井华高OS流程自动化平台则控制着作业范围内的所有国民油井华高钻机设备。这两项技术将无缝协作，对合规情况进行管理，并实现一流的作业绩效。

DrillOps解决方案系列包括开放式的模块化技术，利用斯伦贝谢深厚的钻井领域知识和先进的机器学习应用，始终如一地执行数字钻井计划，自动完成钻井任务，进而达到更高的效率水平。点击此处了解有关DrillOps解决方案的更多详细信息。

国民油井华高OS是一个先进的开放式平台，自动完成重复性钻井活动，通过让钻井工专注于一致的流程执行和安全来使承包商受益，并通过优化钻井计划来使运营商受益。

关于斯伦贝谢

斯伦贝谢(SLB:NYSE)是一家科技公司，致力于与客户开展合作来获取能源。我们的员工来自于160多个国家，他们通过提供领先的数字化解决方案，部署创新科技，以帮助全球能源行业实现业绩和可持续发展。借助覆盖120多个国家的专长，斯伦贝谢通过合作来打造技术以开启获取能源的机会，从而造福所有民众。

如需了解更多信息，请访问www.slb.com。

关于国民油井华高

国民油井华高提供以技术为导向的解决方案，以推动全球能源行业发展。150多年来，国民油井华高一直致力于开拓创新技术，让客户能够以安全的方式开采丰富的能源，同时尽可能减少对环境的影响。能源行业倚重国民油井华高深厚的专长和技术，不断改善油田作业，并协助推进能源向更加可持续的未来过渡。国民油井华高为赋能全世界的能源行业提供支持。

有关前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿包含《美国联邦证券法》所规定的“前瞻性陈述”，即有关未来而不是过去事件的陈述。此类陈述通常含有“预计”、“或许”、“认为”、“计划”、“可以”、“估计”、“打算”、“预期”、“应该”、“也许”、“将要”、“可能”、“目标”、“潜在”、“预测”以及其他类似词语。前瞻性陈述涉及不同程度的不确定事项，例如对数字技术的部署或预期效益的预测或预期。此类陈述会受到风险和不确定性的影响，包括但不限于：无法从数字战略、倡议或合作伙伴关系中获得预期收益；以及其他风险和不确定性，详见我们最近向美国证券交易委员会提交的10-K、10-Q和8-K表格。如果一项或多项上述或其他风险或不确定性变为现实（或此类事态变化导致的影响），或者事实证明基本推断存在问题，那么实际结果可能会与那些在前瞻性陈述中所描述的内容发生重大偏差。本新闻稿中的陈述仅代表本新闻稿发布之日观点，无论因为新信息、未来事件或其他原因，斯伦贝谢不打算也没有义务公开更新或修改这些陈述。

*斯伦贝谢标志

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