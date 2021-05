Lattice Automate Solution Stack accélère le développement de systèmes d'automatisation industrielle

Introducing the Lattice Automate solution stack for the accelerated development of industrial automation applications. (Graphic: Business Wire)

HILLSBORO, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Lattice Semiconductor Corporation (NASDAQ : LSCC), leader de la programmation basse consommation, a élargi aujourd'hui son portefeuille de piles complètes de solutions FPGA basse consommation, avec l'introduction de Lattice Automate ™. La pile comprend des outils logiciels, des noyaux IP industriels, des cartes de développement de matériel modulaires, des conceptions de référence et des démos programmables par logiciel, qui simplifient et accélèrent la mise en œuvre d'applications telles que la robotique, le contrôle de moteur multicanal évolutif avec maintenance prédictive et la mise en réseau industrielle en temps réel. Les systèmes industriels intelligents rendus possibles par Automate joueront un rôle essentiel dans l'automatisation des futures usines, entrepôts et bâtiments commerciaux intelligents.

Les tendances technologiques telles que l'IoT et le Edge computing sont à l'origine du développement de systèmes d'automatisation intelligents pour améliorer l'efficacité et la sécurité des travailleurs. Selon Fortune Business Insights, le marché mondial de l'automatisation industrielle devrait atteindre 326,14 milliards USD d'ici 2027.1

« Pour que les systèmes industriels automatisés fournissent les avantages de productivité et de sécurité recherchés par les entreprises, ils doivent prendre en charge des fonctionnalités telles que le fonctionnement à basse consommation d'énergie, la faible latence des données, la haute disponibilité et le traitement en temps réel », a déclaré Mark Hoopes, directeur du marketing du segment industriel chez Lattice . « La pile de solutions Automate offre aux développeurs un moyen simple et rapide de créer des systèmes industriels qui exploitent ces fonctionnalités pour prendre en charge les technologies émergentes, telles que la maintenance prédictive ».

La pile Automate offre des conceptions de référence et des outils logiciels pour le développement rapide d'applications industrielles populaires, notamment :

Contrôle de moteur évolutif - accélère le développement de systèmes de contrôle de moteur flexibles, y compris une interface utilisateur basée sur une interface utilisateur graphique pour la surveillance et le contrôle du système.

Maintenance prédictive - minimise les temps d'arrêt de la machine en surveillant des moteurs multiples dans un système.

Mise en réseau intégrée en temps réel - implémente un système de détection et de contrôle extensible pour un grand nombre d'appareils en utilisant un FPGA Lattice Nexus™ comme contrôleur central.

Cyber-résilience - active une racine de confiance matérielle qui peut détecter, protéger et récupérer après une attaque basée sur un micrologiciel en temps réel.

Méthodologie de conception logicielle facile à utiliser - la pile prend en charge Lattice Propel™ pour simplifier le développement de systèmes d'automatisation industrielle avec co-traitement logiciel / matériel à l'aide d'un processeur RISC-V intégré.

