MagBio Genomics Inc. desenvolve química de purificação automatizada de RNA para iSWAB-RNA v2 Mawi no Thermofisher KingFisher™ Flex

HAYWARD, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Mawi DNA Technologies, empresa de biotecnologia focada no desenvolvimento de tecnologias inovadoras para bioamostragem, anuncia que a MagBio Genomics desenvolveu com sucesso um método de purificação automática de RNA para o iSWAB-RNA v2 na plataforma Thermofisher KingFisher™ Flex com seu HighPrep™ Total RNA Isolation Kit - iSWAB™.

O iSWAB-RNA v2 da Mawi DNA Technologies permite a autocoleta não invasiva, concentração e estabilização de células bucais intactas e/ou de quaisquer células de mamíferos coletadas com um esfregaço ou escova cervical plástica (cytobrush). Ele permite até quatro semanas de estabilização de ambiente em tempo real de RNA total desde o ponto de coleta ao processamento. O RNA de alta qualidade extraído de amostras iSWAB-RNA v2 estabilizadas é adequado para aplicações de expressão de gene, como PCR quantitativo em tempo real, PCR de transcrição reversa, microarrays, análise de northern blot, ensaios de proteção de nucleases, construção de biblioteca de cDNA e RNA sequencial.

“ Colaborar com a MagBio Genomics para otimizar seu HighPrep™ Total RNA Plus Kit-iSWAB™ para o iSWAB-RNA v2 foi intuitivo para nós, especialmente porque ele oferece uma excelente opção para nossos usuários finais de alto rendimento, como farmacêuticas e organizações de pesquisas clínicas (clinical reserch organizations, CROs)”, afirmou o Dr. Bassam El-Fahmawi, presidente e diretor de tecnologia da Mawi DNA Technologies. “ Parcerias com líderes em químicos de purificação de ácido nucleico com uma presença global, como a MagBio Genomics, estão aumentando o acesso mundial às nossas tecnologias de coleta de amostra, que resulta em melhor compreensão da saúde e bem-estar em nível global, ao invés de regional”. El-Fahmawi disse que devido a tamanhos aumentados de amostras em estudos de coorte genética da população, há uma necessidade aumentada para soluções automatizadas de purificação de RNA. O MagBio HighPrep Total RNA Plus Kit-iSWAB™ simplifica essa etapa da pesquisa, que pode demandar muito trabalho.

“ A MagBio desenvolveu e otimizou com sucesso o HighPrep™ Total RNA Isolation Kit-iSWAB™ para extração total de RNA de amostras do iSWAB-RNA v2 no sistema de purificação Thermofisher KingFisher™ Flex”, disse a Dra. Mothomang Mlalazi-Oyinloye, diretora científica associada da MagBio Genomics. “ Esse novo método está sendo utilizado por uma grande empresa farmacêutica para processar amostras de iSWAB-RNA v2 para elucidação de mecanismos moleculares de desenvolvimento de câncer. Com esse protocolo automatizado, 96 amostras podem ser processadas em menos de uma hora”. Ela adicionou que o RNA extraído é de alta pureza e qualidade e é compatível com ensaios complexos e sensíveis. Geração de RNA de até 1ug por amostra é obtida (Qubit RNA Broad Assay).

“ Estamos expandindo nossa biblioteca de métodos automatizados para incluir os sistemas de automação de laboratório mais utilizados”, disse a Dra. Mlalazi-Oyinloye. “ O iSWAB-RNA v2 é a alternativa de coleta não invasiva para a punção venosa e biópsia de tecido que nossos colegas têm buscado e que mantém a integridade do RNA especialmente durante longos períodos de transporte. A MagBio Genomics foca em melhorar o fluxo de trabalho de sequenciamento de próxima geração. Desenvolvemos um método automatizado para simplificar a purificação do RNA Plus de amostras de iSWAB-RNA v2 utilizando nosso HighPrep™ Total RNA Plus Kit-iSWAB™”, disse o Dr. Hyacinth Ntchobo, diretor executivo da MagBio Genomics. Ele acrescentou que quando utilizadas em conjunto, a tecnologia de coleta iSWAB-RNA v2 da Mawi e a química de purificação da MagBio Genomics oferecem um fluxo de trabalho eficiente para purificação de alto fluxo de RNA de alta qualidade para exigentes aplicações de downstream.

Sobre a MagBio Genomics Inc.

A MagBio Genomics é uma empresa global que desenvolve e comercializa produtos baseados em esferas magnéticas para isolamento do ácido nucleico, incluindo biomarcadores como ferramentas para pesquisa genômica de biópsia líquida. O foco atual abrange produtos que atendem a completa preparação de amostra para o sequenciamento de próxima geração (next generation sequencing, NGS); desde proteger a integridade de bioamostras, isolamento eficiente de biomarcadores circulantes a focar no enriquecimento de amostras biológicas. Os produtos são aplicados à pesquisa genética humana incluindo estudos genômicos de câncer e testes pré-natais não invasivos (non-invasive prenatal testing, NIPT).“SIMPLESMENTE TORNAMOS O NGS MELHOR”. Para mais informações, acesse http://www.magbiogenomics.com.

Sobre a Mawi DNA Technologies

A Mawi DNA Technologies desenvolve e comercializa a tecnologia iSWAB, um sistema inovador para coleta de bioamostras. O principal produto, o iSWAB-DNA, obteve significativa tração de mercado devido à sua possibilidade de ser utilizado para animais e todos os segmentos da população humana, desde bebês a idosos, com robusta geração de DNA e baixo conteúdo de DNA bacteriano. O DNA da Mawi estabeleceu relacionamentos com hospitais infantis para triagem neonatal e possui uma extensa rede global de distribuidores internacionais para comercializar e vender produtos iSWAB. Para obter mais informações, acesse http://www.mawidna.com.

