Velodyne Lidar推出突破性智慧基礎建設解決方案

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天推出智慧基礎建設解決方案，旨在解決一些極具挑戰性和普遍性的問題。此次新推出的解決方案結合了Velodyne屢獲殊榮的雷射雷達感測器和Bluecity強大的人工智慧(AI)軟體，用於監測交通網絡和公共空間。它能產生即時資料分析和預測，幫助提高交通和人群流動效率，提高永續性，保護易受傷害的道路使用者。

智慧基礎建設解決方案目前僅由Velodyne提供。這一解決方案已經在多個北美城市部署，包括魁北克和不列顛哥倫比亞省的城市，也即將在紐澤西州部署，預計還將在美國各地部署。

Velodyne還宣布與羅格斯先進基礎建設與交通研究中心(CAIT)達成一份銷售協議，以部署其配備Velodyne的Alpha Prime™雷射雷達感測器的智慧基礎建設解決方案。CAIT將在紐澤西州新布藍茲維的多個十字路口安裝該解決方案，這是與紐澤西州交通部(NJDOT)合作的密德瑟斯郡智慧交通測試場(MC-SMTG)專案的一部分。該專案將作為交通資料收集、分析和共享技術的測試平臺，以幫助未來實作網聯自動駕駛汽車系統。經過嚴格的審查程序，CAIT最終選擇Velodyne的解決方案，其間他們也測試了其他的感測器解決方案和競爭對手的雷射雷達系統。

羅格斯先進基礎建設與交通研究中心教授兼主任Ali Maher博士表示：「交通資料的取得和分析對於整合自動駕駛汽車、創造更安全的行人和自行車環境至關重要。Velodyne的智慧基礎建設解決方案可以收集各種交通活動的資料，包括各種環境條件下的車輛、行人和騎士資料。我們認為，該解決方案在幫助我們為所有道路使用者創造更安全的環境方面發揮著關鍵的作用。」

Velodyne Lidar執行長Anand Gopalan表示：「全世界越來越多的政府承諾重建過時的交通基礎建設系統。拜登政府率先行動，提出2.25兆美元的投資計畫，用於車輛、道路和交通系統的現代化建設。Velodyne面向的是網聯自動駕駛車輛盛行的世界，我們知道，基礎建設將在推動這一行業向前發展方面發揮關鍵作用。我們的解決方案在Bluecity人工智慧交通監測軟體平臺的協助下，將成為從建設我們的道路和交通基礎建設轉為建設智慧城市的關鍵，為實現更永續、更安全的未來奠定基礎。」

Velodyne解決方案改變基礎建設格局

Velodyne的智慧基礎建設解決方案可以建立道路和十字路口的即時3D地圖，提供精準的交通監測和分析。它可以在任何光照或天氣條件下可靠地收集資料，支援全年無休全天候作業。該解決方案透過多模式分析來偵測各種道路使用者，包括車輛、行人和騎士，從而提高安全性。它可以預測、診斷並解決道路安全挑戰，幫助市政當局和其他客戶做出明智的決策，繼而採取糾正行動。

與採用雷達和相機的系統相比，智慧基礎建設解決方案更具成本效益，也更容易安裝。較低的價格是因為安裝在交通號誌桿上的單一雷射雷達感測器可以覆蓋整個十字路口或公路路段，而採用雷達和相機的系統通常需要多個感測器才能覆蓋相同的區域。該解決方案使用Velodyne的Alpha Prime、Ultra Puck™、Puck™和Velarray感測器。Velodynes的雷射雷達感測器不識別個人的臉部特徵，這是市政應用中一個日益受到關注的問題。與純相機系統相比，雷射雷達在隱私方面具有優勢，因為雷射雷達不會記錄頭髮和膚色等細節。

羅傑斯通訊公司(Rogers Communications)創新與合作夥伴關係資深總監Neel Dayal表示：「羅傑斯與Velodyne和Bluecity就不列顛哥倫比亞省基洛納的交通監測系統進行了合作，這是加拿大第一個5G智慧城市專案。該專案展示了這種採用雷射雷達的解決方案如何在存在問題的十字路口追蹤險肇事件。透過使用該解決方案的資料，市政當局能夠以符合成本效益的方式推展改善道路安全的關鍵工作。」

Bluecity執行長Asad Lesani表示：「我們很高興能與Velodyne合作，將這種收集和分析詳盡的道路使用者交通資料的突破性解決方案投入市場，同時保持匿名性和信任。我們認為，Velodyne感測器堪稱一流，這款解決方案將顛覆智慧城市產業格局。」

應對交通基礎建設的關鍵挑戰

Velodyne Lidar的智慧基礎建設解決方案可用於：

安全分析。Velodyne的智慧基礎建設解決方案的險肇事件分析功能可用於預測、診斷並解決道路安全問題，以防發生碰撞事故。當前採用相機的解決方案需要在每個路口或指定的公共區域安裝多個相機，這通常需要更長的處理時間才能得到最終的分析結果。而且這些解決方案只能在特定時段或者部分天氣條件下作業，這會導致無法展開完整的交通研究。

交通效率和永續性。Velodyne的智慧基礎建設解決方案可以在各種天氣和光照條件下提供可靠的即時交通資料，根據擁塞情況和交通量來最佳化交通號誌時間。該解決方案可以涵蓋各種道路使用者，包括易受傷害的行人和騎士，而目前的技術通常只為車輛提供資料。此外，雷射雷達不需要與個人的手機進行任何互動，因此可以在保護隱私的同時準確追蹤人群。

人群分析。該解決方案提供行人交通資料分析功能用於瞭解交通模式、擁塞區域、擁塞點等，從而幫助企業和城市改善收入和基礎建設。瞭解人們如何穿過建築以及他們在哪裡停留對設計師、建築師和城市規劃者均十分有用。

V2X通訊。Velodyne的智慧基礎建設解決方案透過提取路口道路使用者的軌跡資料來預測潛在的碰撞，然後可以透過V2X通訊來警告網聯車輛。汽車製造商可以利用該解決方案的分析功能與車載安全系統的結合，來降低事故發生的機率。

緊急服務。Velodyne的智慧基礎建設解決方案可即時偵測碰撞和險肇事件，為城市和鄉村環境中的緊急回應服務提供資料，從而更快地進行相應的調度。

環境保護。Velodyne的IIS可以偵測橫越道路的野生動物，幫助防止經常造成重大的人員風險、環境和經濟損失的碰撞，包括人員傷亡、野生動物喪生和車輛損壞。

關於Bluecity

Bluecity是一家軟體公司，將人工智慧和雷射雷達感測器相結合，為智慧交通系統(ITS)行業提供準確、即時的交通資料。Bluecity的解決方案由交通工程師打造，並服務於交通工程師。這些解決方案利用深度學習將原始的雷射雷達資料轉換為可操作的道路使用者和安全資訊。從轉向交通量計數到車輛、行人和騎士之間的險肇事件分析，公司的系統能可靠地偵測到各種天氣或光照條件下的所有道路使用者。透過創新的統包解決方案，Bluecity讓城市更安全、更智慧。請造訪bluecity.ai瞭解更多資訊。

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)透過即時環繞視圖雷射雷達感測器的發明，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是首家公開上市的純雷射雷達公司，並以其突破性的雷射雷達技術的廣泛組合而享譽全球。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供靈活性、品質和性能，可滿足各行各業的需求，包括自動駕駛汽車、先進駕駛輔助系統(ADAS)、機器人、無人機(UAV)、智慧城市和保全。透過不斷的創新，Velodyne致力於透過促進所有人的安全運輸來改變生活和社區。如需瞭解更多資訊，請造訪www.velodynelidar.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，包括但不限於除歷史事實之外的所有陳述，以及有關Velodyne的目標市場、新產品、開發工作、競爭等的陳述。本新聞稿中使用的「估計」、「預計」、「期望」、「預期」、「預測」、「計畫」、「打算」、「認為」、「尋求」、「可能」、「將要」、「能夠」、「應該」、「將來」、「提議」等詞彙，以及這些詞彙的變體或類似表達形式（或此類詞彙或表達形式的否定形式），旨在用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述不保證未來的業績、狀況或結果，並且涉及大量已知和未知的風險、不確定性、假設及其他重要因素，其中眾多因素不受Velodyne控制，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所討論的結果大相徑庭。可能影響實際結果的重要因素包括：與雷射雷達的政府法規及其普及有關的不確定性；新冠疫情對Velodyne及其客戶業務影響的不確定性；Velodyne管理成長的能力；Velodyne執行商業計畫的能力；與Velodyne客戶的產品商品化能力以及這些產品的最終市場接受度有關的不確定性；Velodyne產品的市場接受率和接受程度；現有或可能推出的其他與雷射雷達和感測器相關的競爭性產品和服務能否取得成功；與Velodyne當前的訴訟以及與Velodyne有關的潛在訴訟或Velodyne智慧財產權的有效性或可執行性有關的不確定性；以及影響Velodyne產品和服務需求的總體經濟和市場狀況。除非法律另有規定，無論是由於新資訊的出現或將來事件或任何其它原因，Velodyne均無義務更新或修正任何前瞻性陳述。

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