Velodyne Lidar推出突破性智能基础设施解决方案

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天推出智能基础设施解决方案，旨在解决一些极具挑战性和普遍性的问题。此次新推出的解决方案结合了Velodyne屡获殊荣的激光雷达传感器和Bluecity强大的人工智能(AI)软件，用于监测交通网络和公共空间。它能生成实时数据分析和预测，帮助提高交通和人群流动效率，提高可持续性，保护易受伤害的道路使用者。

智能基础设施解决方案目前仅由Velodyne提供。这一解决方案已经在多个北美城市部署，包括魁北克和不列颠哥伦比亚省的城市，也即将在新泽西州部署，预计还将在美国各地部署。

Velodyne还宣布与罗格斯高级基础设施与交通研究中心(CAIT)达成一份销售协议，以部署其配有Velodyne的Alpha Prime™激光雷达传感器的智能基础设施解决方案。CAIT将在新泽西州新不伦瑞克的多个十字路口安装该解决方案，这是与新泽西州交通部(NJDOT)合作的米德尔塞克斯郡智能交通测试场(MC-SMTG)项目的一部分。该项目将作为交通数据收集、分析和共享技术的测试平台，以帮助未来实施网联和自动驾驶汽车系统。经过严格的审查程序，CAIT最终选择Velodyne的解决方案，其间他们也测试了其他的传感器解决方案和竞争对手的激光雷达系统。

罗格斯高级基础设施与交通研究中心教授兼主任Ali Maher博士表示：“交通数据的获取和分析对于整合自动驾驶汽车、创造更安全的行人和自行车环境至关重要。Velodyne的智能基础设施解决方案可以收集各种交通活动的数据，包括各种环境条件下的车辆、行人和骑行者数据。我们认为，该解决方案在帮助我们为所有道路使用者创造更安全的环境方面发挥着关键的作用。”

Velodyne Lidar首席执行官Anand Gopalan表示：“全世界越来越多的政府承诺重建过时的交通基础设施系统。拜登政府率先行动，提出2.25万亿美元的投资计划，用于车辆、道路和交通系统的现代化建设。Velodyne面向的是网联和自动驾驶车辆盛行的世界，我们知道，基础设施将在推动这一行业向前发展方面发挥关键作用。我们的解决方案在Bluecity人工智能交通监测软件平台的助力下，将成为从建设我们的道路和交通基础设施转为建设智慧城市的关键，为实现更可持续、更安全的未来铺平道路。”

Velodyne解决方案改变基础设施格局

Velodyne的智能基础设施解决方案可以创建道路和十字路口的实时3D地图，提供精准的交通监测和分析。它可以在任何光照或天气条件下可靠地收集数据，支持全年无休全天候运行。该解决方案通过多模式分析来检测各种道路使用者，包括车辆、行人和骑行者，从而提高安全性。它可以预测、诊断并解决道路安全挑战，帮助市政当局和其他客户做出明智的决策，继而采取纠正行动。

与基于雷达和摄像头的系统相比，智能基础设施解决方案更具成本效益，也更容易安装。较低的价格是因为安装在交通信号杆上的单个激光雷达传感器可以覆盖整个十字路口或公路路段，而基于雷达和摄像头的系统通常需要多个传感器才能覆盖相同的区域。该解决方案使用Velodyne的Alpha Prime、Ultra Puck™、Puck™和Velarray传感器。Velodynes的激光雷达传感器不识别个人的面部特征，这是市政应用中一个日益受到关注的问题。与纯摄像头系统相比，激光雷达在隐私方面具有优势，因为激光雷达不会记录头发和肤色等细节。

罗杰斯通信公司(Rogers Communications)创新与合作伙伴关系高级总监Neel Dayal表示：“罗杰斯与Velodyne和Bluecity就不列颠哥伦比亚省基洛纳的交通监测系统进行了合作，这是加拿大的首个5G智慧城市项目。该项目展示了这种基于激光雷达的解决方案如何在存在问题的十字路口跟踪险肇事件。通过使用该解决方案的数据，市政当局可以经济高效地开展改善道路安全的关键工作。”

Bluecity首席执行官Asad Lesani表示：“我们很高兴能与Velodyne合作，将这种收集和分析详尽的道路使用者交通数据的突破性解决方案投入市场，同时保持匿名性和信任。我们认为，Velodyne传感器堪称一流，这一解决方案将颠覆智慧城市行业格局。”

应对交通基础设施的关键挑战

Velodyne Lidar的智能基础设施解决方案可用于：

安全分析。Velodyne的智能基础设施解决方案的险肇事件分析功能可用于预测、诊断并解决道路安全问题，以防发生碰撞事故。当前基于摄像头的解决方案需要在每个路口或指定的公共区域安装多个摄像头，这通常需要更长的处理时间才能得到最终的分析结果。而且这些解决方案只能在特定时段或者部分天气条件下运行，这会导致无法开展完整的交通研究。

交通效率和可持续性。Velodyne的智能基础设施解决方案可以在各种天气和光照条件下提供可靠的实时交通数据，根据拥堵情况和交通量来优化交通信号灯时间。该解决方案可以覆盖各种道路使用者，包括易受伤害的行人和骑行者，而目前的技术通常只为车辆提供数据。此外，激光雷达不需要与个人的手机进行任何交互，因此可以在保护隐私的同时准确跟踪人群。

人群分析。该解决方案提供行人交通数据分析功能用于了解交通模式、拥堵区域、拥堵点等，从而帮助企业和城市改善收入和基础设施。了解人们如何穿过建筑以及他们在哪里停留对设计师、建筑师和城市规划者均十分有用。

V2X通信。Velodyne的智能基础设施解决方案通过提取路口道路使用者的轨迹数据来预测潜在的碰撞，然后可以通过V2X通信来警告网联车辆。汽车制造商可以利用该解决方案的分析功能与车载安全系统的结合，来降低事故发生的概率。

应急服务。Velodyne的智能基础设施解决方案可实时检测碰撞和险肇事件，为城市和乡村环境中的应急响应服务提供数据，从而更快地进行相应的调度。

环境保护。Velodyne的IIS可以检测横穿道路的野生动物，帮助防止经常造成重大的人员风险、环境和经济损失的碰撞，包括人员伤亡、野生动物丧生和车辆损坏。

关于Bluecity

Bluecity是一家软件公司，将人工智能和激光雷达传感器相结合，为智能交通系统(ITS)行业提供准确、实时的交通数据。Bluecity的解决方案由交通工程师打造，并服务于交通工程师。这些解决方案利用深度学习将原始的激光雷达数据转换为可操作的道路使用者和安全信息。从转向交通量计数到车辆、行人和骑行者之间的险肇事件分析，公司的系统能可靠地检测到各种天气或光照条件下的所有道路使用者。通过创新的统包解决方案，Bluecity让城市更安全、更智慧。访问bluecity.ai了解更多信息。

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是首家公开上市的激光雷达单一业务经营公司，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享誉全球。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供灵活性、质量和性能，可满足各行各业的需求，包括自动驾驶汽车、高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人、无人机(UAV)、智慧城市和安防。通过不断的创新，Velodyne致力于通过促进所有人的安全出行来改变生活和社区。如需了解更多信息，请访问www.velodynelidar.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于除历史事实之外的所有陈述，以及有关Velodyne的目标市场、新产品、开发工作、竞争等的陈述。本新闻稿中使用的“估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“寻求”、“可能”、“将要”、“能够”、“应该”、“将来”、“提议”等词语，以及这些词语的变体或类似表达形式（或此类词语或表达形式的否定形式），旨在用于识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述不保证未来的业绩、状况或结果，并且涉及大量已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中众多因素不受Velodyne控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果大相径庭。可能影响实际结果的重要因素包括：与激光雷达的政府法规及其普及有关的不确定性；新冠疫情对Velodyne及其客户业务影响的不确定性；Velodyne管理增长的能力；Velodyne执行商业计划的能力；与Velodyne客户的产品商业化能力以及这些产品的最终市场接受度有关的不确定性；Velodyne产品的市场接受率和接受程度；现有或可能推出的其他与激光雷达和传感器相关的竞争性产品和服务能否取得成功；与Velodyne当前的诉讼以及与Velodyne有关的潜在诉讼或Velodyne知识产权的有效性或可执行性有关的不确定性；以及影响Velodyne产品和服务需求的总体经济和市场状况。除非法律另有规定，无论是由于新信息的出现或将来事件或任何其它原因，Velodyne均无义务更新或修正任何前瞻性陈述。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。