PLANEGG, Germania e MONACO e WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--Incyte (NASDAQ:INCY) e MorphoSys AG (FSE:MOR; NASDAQ:MOR) hanno annunciato oggi che il primo paziente è stato dosato nello studio fondamentale di fase 3 frontMIND studio che valuta tafasitamab e lenalidomide in aggiunta a rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina e prednisone (R-CHOP) rispetto al solo R-CHOP come trattamento di prima linea per pazienti ad alto e medio rischio con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) non trattato. Tafasitamab è un anticorpo monoclonale umanizzato progettato per colpire efficacemente l'antigene specifico delle cellule B CD19 e per indurre l'attivazione delle cellule immunitarie.

