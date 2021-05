NetApp transformiert einheitliches Partnerprogramm zur Differenzierung und Positionierung von Partnern für mehr Erfolg und höhere Profitabilität

SUNNYVALE, Kalifornien (USA)--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), ein weltweit tätiges, cloudorientiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, hat heute Aktualisierungen seines preisgekrönten einheitlichen Partnerprogramms für das Geschäftsjahr 2022 (GJ ’22) bekanntgegeben. Dank der neuen Verbesserungen werden Partner flexiblere, einheitlichere und vereinfachte Optionen bekommen. So werden sie für den geplanten Übergang zu einer neuen Stufenstruktur im nächsten Jahr vorbereitet. Mit dem Programm wird das Partner-Ökosystem erweitert, neue finanzielle Anreize werden angeboten, und die Profitabilität wird beschleunigt. Es kommen neue Lösungen und Services Certified-Spezialisierungen hinzu.

„Jetzt ist eine spannende Zeit für eine Partnerschaft mit NetApp“, sagte John Woodall, Vizepräsident Engineering bei GDT, einem langjähriger Partner von NetApp. „Mit den neuen Aktualisierungen des Partnerprogramms werden Geschäfte über NetApp vereinfacht. Indem sie gemeinsam einfachere Optionen, mehr Flexibilität und klare Bereiche für unsere gemeinsame Investition anbieten, werden uns diese Änderungen ermöglichen, uns auf Grundlage unserer Expertise und unserer Beiträge weiter auszudifferenzieren. Noch wichtiger ist: Wir erhalten damit einen eindeutigen Fahrplan für unsere Orientierung an NetApp und die neuen Funktionen eines OEM und seiner Gemeinschaft von Partnern.“

Zu den Verbesserungen des Partnerprogramms von NetApp für das GJ’22, die ab sofort verfügbar sind, zählen:

Erweiterung des Partner-Ökosystems – Es werden jetzt spezialisierte Partner bei dem Programm mitwirken, die das NetApp-Portfolio verkaufen, nutzen oder beeinflussen, womit sich die Relevanz für mehr verschiedene Arten von Partnern erhöht.

Es werden jetzt spezialisierte Partner bei dem Programm mitwirken, die das NetApp-Portfolio verkaufen, nutzen oder beeinflussen, womit sich die Relevanz für mehr verschiedene Arten von Partnern erhöht. Vereinfachte Anreize – Anreize werden so optimiert, dass sie an entscheidenden Initiativen sowie Schwerpunktbereichen wie u. a. Kundenakquise, FlexPod, Verbrauch, Cloud orientiert sind. Diese an neue Spezialisierungen gebundenen Anreize werden im Verkaufs-Lebenszyklus besser prognostizierbar.

Anreize werden so optimiert, dass sie an entscheidenden Initiativen sowie Schwerpunktbereichen wie u. a. Kundenakquise, FlexPod, Verbrauch, Cloud orientiert sind. Diese an neue Spezialisierungen gebundenen Anreize werden im Verkaufs-Lebenszyklus besser prognostizierbar. Neue Partner-Boni – Einzelne Teilnehmer, die sich anmelden, erhalten Boni für Aktivitäten, mit denen Geschäftsabschlüsse im Rahmen strategischer Programme vorangetrieben werden – etwa das Ansetzen von Meetings und das Registrieren von Projekten.

– Einzelne Teilnehmer, die sich anmelden, erhalten Boni für Aktivitäten, mit denen Geschäftsabschlüsse im Rahmen strategischer Programme vorangetrieben werden – etwa das Ansetzen von Meetings und das Registrieren von Projekten. Spezialisierungen auf neue Lösungen – Als Gelegenheit, die einzigartigen Kompetenzen und Markteinführungsmodelle von Partnern anzuerkennen, werden Spezialisierungen für neue Lösungen für Cloud Preferred, FlexPod, SAP, KI/ML, Datenschutz, Datensicherheit, Hosting-Service-Provider, Infrastruktur und Spot by NetApp Preferred verfügbar sein.

– Als Gelegenheit, die einzigartigen Kompetenzen und Markteinführungsmodelle von Partnern anzuerkennen, werden Spezialisierungen für neue Lösungen für Cloud Preferred, FlexPod, SAP, KI/ML, Datenschutz, Datensicherheit, Hosting-Service-Provider, Infrastruktur und Spot by NetApp Preferred verfügbar sein. Neue Services Certified Specializations – Zur Transformation der Services Certified Specializations (servicezertifizierte Spezialisierungen) gehören: Integration Services Certified, Lifecycle Services Certified und NetApp Keystone Services Certified, um die Orientierung an den Kundenbedarf im hybriden Cloud-Lebenszyklus zu gewährleisten.

– Zur Transformation der Services Certified Specializations (servicezertifizierte Spezialisierungen) gehören: Integration Services Certified, Lifecycle Services Certified und NetApp Keystone Services Certified, um die Orientierung an den Kundenbedarf im hybriden Cloud-Lebenszyklus zu gewährleisten. Partner Connect 2.0 – Die Partnersuche von NetApp wurde neu gestaltet, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen und Kunden bei der Suche nach den am besten auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Partnern zu unterstützen.

„Wir transformieren unser einheitliches Partnerprogramm und entwickeln seine Struktur weiter, um Geschäfte mit NetApp für unsere Partner einfacher und profitabler als je zuvor zu machen“, sagte Chris Lamborn, Leiter Global Partner GTM & Programs bei NetApp. „Die neuesten Aktualisierungen sind erst der Beginn einer mehrphasigen Strategie, gemäß der wir unseren Partnern Anreize und Boni für ihre Expertise mit Lösungen bieten und gleichzeitig mehr Qualität für deren Kunden liefern werden.“

Weitere Informationen zu den neuesten Aktualisierungen des Partnerprogramms von NetApp finden Sie online unter https://www.netapp.com/partners/resources/

Über NetApp

NetApp ist ein weltweit tätiges, cloudorientiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, das Firmen im Zeitalter der beschleunigten digitalen Transformation Spitzenleistungen ermöglicht. Das Unternehmen liefert Systeme, Software und Cloudservices, mit denen Firmen ihre Anwendungen vom Datenzentrum bis zur Cloud optimal nutzen können – ganz gleich, ob sie etwas in der Cloud entwickeln, in die Cloud wechseln oder ihre eigenen cloudähnlichen Strukturen vor Ort erstellen. Mit Lösungen, die in unterschiedlichen Umgebungen gut funktionieren, unterstützt NetApp Firmen bei der Entwicklung ihrer eigenen Datenstrukturen sowie dabei, wenn sie die richtigen Daten, Services und Anwendungen für die richtigen Leute bereitstellen – immer und überall. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.netapp.com, oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NETAPP, das NETAPP-Logo und die unter www.netapp.com/TM genannten Marken sind Markenzeichen von NetApp, Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.