REDLANDS, Californiƫ--(BUSINESS WIRE)--Esri, de wereldleider op het gebied van locatie-intelligentie, heeft vandaag aangekondigd dat het deelneemt aan de vierde jaarlijkse Call for Code Global Challenge. Call for Code, gecreƫerd door David Clark Cause en gelanceerd in samenwerking met IBM, de mensenrechten van de Verenigde Naties en de Linux Foundation, is ontworpen om een onmiddellijke en blijvende wereldwijde impact te hebben op humanitaire kwesties, met behulp van open source-technologie. In de wedstrijd van dit jaar zullen softwareontwikkelaars en innovators over de hele wereld de klimaatverandering aanpakken met open-source software, waaronder Red Hat OpenShift, IBM Cloud, IBM Watson, IBM Blockchain en gegevens van The Weather Company.

