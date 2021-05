NetApp transforme son programme Unified Partner pour différencier et positionner les partenaires sur la voie du succès et d'une meilleure rentabilité

SUNNYVALE, Californie--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ : NTAP), société mondiale de logiciels centrés sur les données et basés dans le cloud, a annoncé aujourd'hui plusieurs actualisations concernant son programme primé Unified Partner pour l'exercice 2022. Les dernières améliorations offriront aux partenaires une expérience plus flexible, cohérente et simplifiée - les préparant ainsi pour la transition prévue en direction d'une nouvelle structure de hiérarchisation l'année prochaine. Le programme étend l'écosystème des partenaires, offrant de nouveaux incitatifs financiers, accélérant la rentabilité, et ajoutant de nouvelles solutions et spécialisations Services certifiés.

« C'est une période formidable pour un partenaire NetApp », a déclaré John Woodall, vice-président de l'ingénierie chez GDT, partenaire de longue date de NetApp. « Ces nouvelles actualisations apportées au programme Unified Partner faciliteront les affaires avec NetApp. Offrant une expérience simplifiée, plus de flexibilité, ainsi que des domaines clairs pour notre investissement conjoint, ces changements combinés nous permettront de nous différencier encore davantage sur la base de notre expertise et de nos contributions. Plus important encore, il s'agit d'une feuille de route claire s'agissant de notre alignement avec NetApp, ainsi que des rôles émergents d'un OEM et de sa communauté de partenaires. »

Les améliorations apportées au programme Unified Partner de NetApp pour l'exercice 2022, qui sont disponibles immédiatement, incluent :

Expansion de l'écosystème de partenaires – Le programme inclura désormais des partenaires spécialisés qui vendent, consomment ou influencent le portefeuille NetApp – augmentant ainsi la pertinence pour d'autres types de partenaires.

Le programme inclura désormais des partenaires spécialisés qui vendent, consomment ou influencent le portefeuille NetApp – augmentant ainsi la pertinence pour d'autres types de partenaires. Incitatifs simplifiés – Les incitatifs sont rationalisés afin de s'aligner avec les initiatives clés et les domaines cibles tels que l'acquisition de clients, FlexPod, la consommation, le cloud, et plus encore. Ces incitatifs liés à de nouvelles spécialisations deviennent plus prévisibles au cours du cycle de vie des ventes.

Les incitatifs sont rationalisés afin de s'aligner avec les initiatives clés et les domaines cibles tels que l'acquisition de clients, FlexPod, la consommation, le cloud, et plus encore. Ces incitatifs liés à de nouvelles spécialisations deviennent plus prévisibles au cours du cycle de vie des ventes. Nouvelles récompenses pour les partenaires – Les participants individuels qui s'engagent seront récompensés pour leurs actions favorisant la conclusion d'accord dans le cadre de programmes stratégiques — telles que l'organisation de réunions et la conclusion d'accords.

– Les participants individuels qui s'engagent seront récompensés pour leurs actions favorisant la conclusion d'accord dans le cadre de programmes stratégiques — telles que l'organisation de réunions et la conclusion d'accords. Nouvelles spécialisations de solutions - L'occasion de reconnaître et de récompenser les compétences et les modèles d'approche marché uniques des partenaires, de nouvelles spécialisations de solutions seront disponibles pour Cloud Preferred, FlexPod, SAP, AI/ML, Data Protection, Data Security, Hosting Service Provider, Infrastructure, et Spot by NetApp Preferred.

- L'occasion de reconnaître et de récompenser les compétences et les modèles d'approche marché uniques des partenaires, de nouvelles spécialisations de solutions seront disponibles pour Cloud Preferred, FlexPod, SAP, AI/ML, Data Protection, Data Security, Hosting Service Provider, Infrastructure, et Spot by NetApp Preferred. Nouvelles spécialisations Services certifiés – La transformation des spécialisations Services certifiés inclut : Integration Services Certified, Lifecycle Services Certified, et NetApp Keystone Services Certified, assurant un alignement avec les besoins des clients dans l'ensemble du cycle de vie du cloud hybride.

– La transformation des spécialisations Services certifiés inclut : Integration Services Certified, Lifecycle Services Certified, et NetApp Keystone Services Certified, assurant un alignement avec les besoins des clients dans l'ensemble du cycle de vie du cloud hybride. Partner Connect 2.0 - Le localisateur de partenaires NetApp est remodelé pour offrir une meilleure expérience client, afin d'aider aux clients de trouver les partenaires les plus spécialisés pour répondre à leurs besoins.

« Nous transformons notre programme Unified Partner et modifions sa structure afin de rendre les affaires avec NetApp plus simples et plus rentables que jamais pour nos partenaires », a déclaré Chris Lamborn, directeur Global Partner GTM & Programs chez NetApp. « Les dernières actualisations ne sont que le début d'une stratégie en plusieurs phases consistant à inciter et récompenser nos partenaires pour leur expertise en solutions, tout en créant davantage de valeur pour leurs clients. »

Des informations supplémentaires sur les dernières actualisations du programme Unified Partner de NetApp sont disponibles en ligne sur : https://www.netapp.com/partners/resources

