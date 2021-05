SALT LAKE CITY--(BUSINESS WIRE)--

El Departamento de Energía de los EE. UU. invitó al proyecto de almacenamiento de energía limpia avanzada a presentar la solicitud de la parte II con un financiamiento de hasta 595 000 millones de USD para el proyecto de almacenamiento de energía renovable de larga duración y centro de hidrógeno propuesto

Hoy, Mitsubishi Power Americas y Magnum Development anunciaron que el proyecto que desarrollaron en conjunto, almacenamiento de energía limpia avanzada, recibió la invitación de la oficina de Programas de Préstamos del Departamento de Energía de los EE. UU. (Department of Energy, DOE) para presentar la solicitud de la parte II por un monto de 595 000 millones de USD en virtud del título 17 del programa de garantía para préstamos de energía innovadora con el fin de desarrollar el centro de hidrógeno ecológico propuesto en Delta, Utah. El centro de hidrógeno ecológico es parte de una gran iniciativa para apoyar los esfuerzos de descarbonización en el oeste de los Estados Unidos. El programa del Departamento de Energía financia proyectos para acelerar la implementación comercial de tecnologías energéticas innovadoras que evitan, reducen o secuestran las emisiones del gas de efecto invernadero o de contaminación del aire.

El centro de hidrógeno ecológico del proyecto de almacenamiento de energía limpia avanzada interconectará la producción, el almacenamiento y la distribución de hidrógeno ecológico en el oeste. El hidrógeno ecológico (hidrógeno producido a partir de fuentes de energía renovable) respaldará la descarbonización de múltiples industrias, como las de energía, transporte y fabricación.

Haddington Ventures, el asesor financiero del proyecto y patrocinador del capital de Magnum Development, presentará este verano la solicitud de la parte II. Si resulta exitoso, el proyecto registrará la debida diligencia para obtener la garantía del posible préstamo. Además, Haddington Ventures es responsable de interactuar con el Departamento de Energía y de gestionar el programa de sindicación de capital (Equity Syndication Program, ESP) para ofrecer el capital para la construcción en nombre del proyecto de almacenamiento de energía limpia avanzada.

Si el proyecto logra cerrar el préstamo, el financiamiento de la deuda de parte del Departamento de Energía apoyará la construcción del centro de hidrógeno ecológico, que, en última instancia, tiene el objetivo de construir más de 1000 megavatios (MW) de centros de electrólisis capaces de producir cada día más de 450 toneladas métricas de hidrógeno ecológico. El hidrógeno se almacenará en las cavernas de sal del proyecto de almacenamiento de energía limpia avanzada, formaciones geológicas naturales que permiten el almacenamiento de hidrógeno a granel de forma segura, confiable y rentable. La formación masiva de sal se encuentra junto al proyecto de Intermountain Power que se lleva a cabo cerca de Delta, Utah, con interconexiones de transmisión a centros importantes de demanda y oportunidades significativas de recursos de energía renovable en la región.

Las cavernas de sal del proyecto serán capaces de almacenar más de 5500 toneladas métricas de hidrógeno. Desde la perspectiva de almacenamiento de energía, una caverna almacena el equivalente de 150 gigavatios hora (GWh) de energía despachable libre de carbono y combustible descarbonizado que puede usarse en otras industrias. En comparación, un informe de 2020 de la Administración de Información de Energía (Energy Information Administration, EIA) de los EE. UU. estimó que la base actual instalada de almacenamiento de energía en baterías en todo Estados Unidos es de 1,2 GWh. Por lo tanto, si se usan las cavernas de sal para almacenar energía es una oportunidad significativa para ampliar los recursos de almacenamiento de energía en los Estados Unidos y apoyar aún más el crecimiento del desarrollo de energía renovable.

Craig Broussard, presidente y director ejecutivo de Magnum Development, comentó: “ Esperamos trabajar con el Departamento de Energía a fin de explorar las oportunidades de financiamiento para los proyectos de energía renovable innovadora como el nuestro, que no solo ayudarán a descarbonizar el oeste, sino que también apoyarán a cientos de trabajos de energía limpia en el condado de Millard y en todo el estado de Utah”.

Paul Browning, presidente y director ejecutivo de Mitsubishi Power Americas, agregó: “ Junto con nuestro socio Magnum, hemos planificado y desarrollado durante varios años el proyecto de almacenamiento de energía renovable más grande del mundo. Recibiríamos el apoyo del Departamento de Energía para que nos ayude a alcanzar la producción, almacenamiento y distribución del hidrógeno ecológico a escala de servicios públicos a fin de descarbonizar la industria de energía y otras industrias en todo el oeste de los Estados Unidos. El centro de hidrógeno ecológico ayudará a lograr un cambio de paradigma energético”.

Acerca de Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Americas, Inc., con sede en Lake Mary, Florida, emplea a más de 2000 expertos y profesionales en generación de energía, almacenamiento de energía y soluciones digitales. Nuestros empleados se centran en brindar a los clientes la capacidad de combatir el cambio climático de manera asequible y confiable, a la vez que promueven la prosperidad humana en toda América del Norte y del Sur. Las soluciones de generación de energía renovable de Mitsubishi Power incluyen tecnologías con gas natural, vapor, energía aeroderivada, geotérmica, distribuida, controles ambientales y servicios. Las soluciones de almacenamiento de energía incluyen hidrógeno ecológico y sistemas de almacenamiento de energía de baterías. Mitsubishi Power también ofrece soluciones digitales que permiten el funcionamiento autónomo y el mantenimiento de los recursos energéticos. Mitsubishi Power, Ltd. es una subsidiaria de propiedad absoluta de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Con sede en Tokio, Japón, MHI es uno de los principales fabricantes de maquinaria pesada de todo el mundo, con negocios en ingeniería y fabricación en las áreas de energía, infraestructura, transporte, aeroespacial y defensa. Para obtener más información, visite el sitio web de Mitsubishi Power Americas y síganos en LinkedIn.

Acerca de Magnum Development

Magnum Development, LLC posee y controla la única formación de sal de calidad superior conocida en el estilo “Gulf Coast” del oeste de los Estados Unidos. Magnum fue financiado originalmente por Haddington Energy Partners III, LP en 2008 para apoyar una variedad de proyectos centrados en un gran cuerpo de sal cerca de Delta, Utah. La viabilidad y rentabilidad del sitio se demostraron con un negocio, Magnum NGLs, LLC, el cual se desarrolló con éxito, se logró comercializar y se vendió en 2015. En marzo de 2018, Magnum Development estableció una empresa conjunta con Sawtooth al aportar su negocio de productos refinados por una participación del 8 % en la empresa conjunta con Sawtooth. Magnum Development se enfoca en el desarrollo de múltiples compañías de cartera, las cuales se encuentran en diferentes etapas de desarrollo: gas natural, almacenamiento de energía de aire comprimido (Compressed Air Energy Storage, CAES), productos refinados, y gases industriales, como hidrógeno y helio.

Acerca de Haddington Ventures

Fundada en 1998, Haddington Ventures, LLC administra una cartera en crecimiento de negocios de energía convencional y renovable que aportan una nueva infraestructura innovadora al sector energético de los Estados Unidos. Haddington Ventures, a través de sus fondos de capital privado, normalmente se dedica a realizar inversiones orientadas al control en compañías de cartera que adquieren o desarrollan infraestructura de energía suscrita en contratos a largo plazo. Haddington Ventures está dirigida por un equipo de profesionales sénior de la industria energética que han invertido más de 1500 millones de USD en compañías enfocadas a la infraestructura de energía en múltiples fondos de capital privado y asociaciones de coinversión.

