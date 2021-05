REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, leader globale nell’intelligence territoriale, ha annunciato oggi che intende partecipare alla quarta edizione annuale dell’iniziativa Call for Code Global Challenge. Creata da David Clark Cause e lanciata in collaborazione con IBM, Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e la Linux Foundation, Call for Code ha lo scopo di avere un impatto globale immediato e duraturo sulle questioni umanitarie, avvalendosi della tecnologia open source.

