NetApp transforma Programa de parceria unificada para diferenciar e posicionar parceiros para sucesso e lucratividade aumentada

SUNNYVALE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa global de software orientado para a nuvem e centrado em dados, anunciou hoje atualizações para seu premiado Programa de parceria unificada para o ano fiscal de 2022. As mais recentes melhorias fornecerão aos parceiros uma experiência mais flexível, consistente e simplificada - preparando-os para a transição planejada para uma nova estrutura de categoria no próximo ano. O programa está expandindo o ecossistema de parceria, oferecendo novas iniciativas financeiras e acelerando a lucratividade, e adicionando novas soluções e especializações de certificados de serviços.

“Tem sido uma experiência empolgante ser uma parceira NetApp”, disse John Woodall, vice-presidente de engenharia da GDT, uma parceira de longa data da NetApp. “Essas novas atualizações no Programa de parceria unificada facilitarão os negócios com a NetApp. Juntas, oferecendo uma experiência mais simples, mais flexibilidade e áreas mais claras para nosso investimento conjunto, essas mudanças nos permitirão um maior diferencial, baseado em nossa experiência e contribuições. E, o mais importante, elas funcionam como um claro roteiro para nosso alinhamento com a NetApp e as funções emergentes de um fabricante de equipamento original (Original Equipment Manufacturer, OEM) e sua comunidade parceira”.

Melhorias ao Programa de parceria unificada para o ano fiscal de 2022, disponíveis imediatamente, incluem:

Expansão do ecossistema de parceria — O programa agora incluirá parceiros especialistas que vendem, consomem ou influenciam o portfólio NetApp — aumentando a relevância para mais tipos de parceria.

O programa agora incluirá parceiros especialistas que vendem, consomem ou influenciam o portfólio NetApp — aumentando a relevância para mais tipos de parceria. Iniciativas simplificadas — Incentivos são simplificados para alinhar com importantes iniciativas, e áreas de foco incluem aquisição do cliente, FlexPod, consumo, nuvem e muito mais. Essas iniciativas, em conjunto com novas especializações, se tornam mais preditivas ao longo do ciclo de vida de vendas.

Incentivos são simplificados para alinhar com importantes iniciativas, e áreas de foco incluem aquisição do cliente, FlexPod, consumo, nuvem e muito mais. Essas iniciativas, em conjunto com novas especializações, se tornam mais preditivas ao longo do ciclo de vida de vendas. Novas recompensas de parceria — Participantes individuais que se inscreverem serão recompensados por ações que impulsionem um fechamento de negócio como parte de programas estratégicos — como agendar reuniões e registrar acordos.

— Participantes individuais que se inscreverem serão recompensados por ações que impulsionem um fechamento de negócio como parte de programas estratégicos — como agendar reuniões e registrar acordos. Novas especializações de solução — Uma oportunidade para reconhecer e recompensar habilidades únicas dos parceiros e modelos prontos para o mercado, novas especializações de solução estarão disponíveis para Cloud Preferred, FlexPod, SAP, IA/AM (inteligência artificial/aprendizado de máquina), proteção de dados, provedor de serviço de hospedagem, infraestrutura, e Spot by NetApp Preferred.

— Uma oportunidade para reconhecer e recompensar habilidades únicas dos parceiros e modelos prontos para o mercado, novas especializações de solução estarão disponíveis para Cloud Preferred, FlexPod, SAP, IA/AM (inteligência artificial/aprendizado de máquina), proteção de dados, provedor de serviço de hospedagem, infraestrutura, e Spot by NetApp Preferred. Novas especializações de serviços certificados — A transformação de especializações de serviços certificados inclui: Integração de serviços certificados, ciclo de vida de serviços certificados, e serviços certificados NetApp Keystone, garantindo o alinhamento com as necessidades do cliente no ciclo de vida da nuvem híbrida.

— A transformação de especializações de serviços certificados inclui: Integração de serviços certificados, ciclo de vida de serviços certificados, e serviços certificados NetApp Keystone, garantindo o alinhamento com as necessidades do cliente no ciclo de vida da nuvem híbrida. Partner Connect 2.0 — O localizador de parceiro NetApp está sendo redesenhado para uma melhor experiência do usuário para ajudar clientes a encontrar os parceiros mais especializados para atender às suas necessidades.

“Estamos transformando nosso Programa de parceria unificada e evoluindo sua estrutura para tornar os negócios com a NetApp mais fáceis e mais lucrativos para nossos clientes, mais do que nunca”, disse Chris Lamborn, chefe de GTM e programas de parceria global na NetApp. “As mais recentes atualizações são apenas o início de uma estratégia de múltiplas fases para incentivar e recompensar nossos parceiros por suas experiências em soluções, enquanto entregam maior valor aos seus clientes”.

Mais informações sobre as últimas atualizações no Programa de parceria unificada NetApp estão disponíveis on-line em: https://www.netapp.com/partners/resources/

