Syngenta Crop Protection e Valagro confermano interesse per SICIT Group

BASILEA, Svizzera & ATESSA, Italia--(BUSINESS WIRE)--A seguito del comunicato stampa pubblicato da Intesa Holding S.p.A. nella giornata di ieri, Syngenta Crop Protection AG (“Syngenta”) insieme con Valagro S.p.A. (“Valagro”) confermano di rimanere interessate ad una possibile operazione con SICIT Group S.p.A. (“SICIT Group”). A tale proposito, ed in linea con quanto indicato nella manifestazione di interesse già inviata a SICIT Group, nella giornata di ieri Syngenta e Valagro hanno avuto accesso ad alcune limitate informazioni di due diligence confermativa e stanno al momento analizzando speditamente tali informazioni al fine di stabilire in tempi brevi se procedere o meno con la possibile offerta pubblica di acquisto volontaria sulle azioni di SICIT Group ai sensi degli articoli 102 e 106, quarto comma, del Testo Unico della Finanza.

Restiamo convinti del potenziale di una possibile combinazione tra Syngenta/Valagro e SICIT Group. La nostra preferenza è di mantenere Intesa Holding come azionista di lungo termine di SICIT Group e rimaniamo aperti al dialogo in proposito.

Syngenta è una delle aziende leader a livello globale totalmente al servizio dell’agricoltura, composta da Syngenta Crop Protection e Syngenta Seeds. La nostra ambizione è di contribuire a nutrire il mondo in modo sicuro prendendoci cura, allo stesso tempo, del Pianeta. Puntiamo a migliorare la sostenibilità, la qualità e la sicurezza dell'agricoltura puntando sull’eccellenza della ricerca scientifica e soluzioni innovative per le colture. Le nostre tecnologie permettono a milioni di agricoltori in tutto il mondo di fare un uso migliore delle limitate risorse agricole. Syngenta Crop Protection e Syngenta Seeds sono parte di Syngenta Group. In più di 100 Paesi stiamo lavorando per trasformare il modo in cui ci si prende cura delle colture. Attraverso le partnership, la collaborazione e il Good Growth Plan ci dedichiamo ad accelerare l'innovazione per gli agricoltori e la natura, impegnandoci per un’agricoltura rigenerativa, contribuendo alla sicurezza e alla salute delle persone e stringendo collaborazioni che generino un impatto concreto sull’intero settore.

Valagro è leader nella produzione e commercializzazione di biostimolanti e specialità nutrizionali. Fondata nel 1980 e con sede ad Atessa, in provincia di Chieti, Valagro si impegna per offrire soluzioni innovative ed efficaci per la nutrizione e la cura delle piante, in grado di soddisfare le esigenze dei clienti nell’ottenere raccolti più abbondanti e di migliore qualità, aumentando l’efficienza e riducendo l’impatto ambientale. Valagro mette la scienza al servizio dell’Umanità contribuendo a migliorare il benessere, promuovere una migliore nutrizione e il rispetto dell’ambiente. Nel 2020 Valagro è entrata a far parte di Syngenta Crop Protection.

