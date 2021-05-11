Nanobiotix与联拓生物宣布达成战略合作，将携手在中国和亚洲其他市场对潜在首创的放射增强剂NBTXR3进行开发和商业化，涵盖多个瘤种和不同联合治疗方案

巴黎、剑桥（美国马萨诸塞州）、上海、普林斯顿（美国新泽西州）--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--NANOBIOTIX（泛欧交易所：NANO；纳斯达克：NBTX）是一家处于临床后期开发阶段的生物技术公司，致力于以基于物理原理的治疗方法为癌症患者带来更多治疗可能性。联拓生物（LianBio）是一家专注于为中国和亚洲主要市场的患者带来颠覆性药物的生物制药公司。二者今日宣布建立合作伙伴关系，双方将携手在大中华区（中国大陆以及港澳台地区）、韩国、新加坡和泰国，对Nanobiotix的主要候选产品NBTXR3 —— 一款潜在首创性放射增强剂—— 进行开发和商业化。

联拓生物由Perceptive Advisors创立，公司位于上海和普林斯顿，采用创新的合作模式，致力于为中国和亚洲其他市场研发并商业化创新疗法。联拓生物拥有卓越的跨国开发和商业化能力，在肿瘤学领域的实力雄厚，NBTXR3是公司产品组合中的第三款在研的抗癌药物。鉴于在全球范围内局部晚期和转移性肿瘤方面的治疗需求远未得到满足，以及现有研究结果证明NBTXR3对实体和转移性肿瘤具有治疗潜力，Nanobiotix将继续利用与世界顶级合作伙伴的战略关系，扩大和加速其产品管线，同时对公司资源进行优化布局，以支持头颈癌和免疫疗法领域的开发。

“与致力于造福人类的业界同行共同努力，发现基于物理原理的颠覆性重疾治疗方法，是Nanobiotix的使命。我们一直相信，NBTXR3将显著改善实体或转移性肿瘤患者的治疗效果。能够与联拓生物这样人才和能力兼备的合作伙伴携手前进，我们心存感激。癌症是一种没有国界的疾病，我们立志尽快将创新成果带给大中华区的患者。”Nanobiotix首席执行官兼联合创始人Laurent Levy表示。

“我们为联拓生物量身打造了新一代的授权许可模式，为公司合作伙伴的全球发展计划提供有力的支持，从而加速把颠覆性治疗方法带给全亚洲的患者。” Perceptive Advisors董事总经理兼联拓生物执行主席Konstantin Poukalov表示，“我们相信NBTXR3的高度靶向性和广泛适用的作用机制，使得该药物有可能突破当前治疗标准的关键局限性，进而改变放射治疗和肿瘤免疫学治疗模式。”

“Nanobiotix的治疗方法为减轻不同肿瘤类型的疾病重负提供了一条前途光明的道路。”联拓生物总裁兼首席业务官余久筠博士表示，“通过此次合作，我们希望为Nanobiotix提供我们所在区域内的专长，助力Nanobiotix造福数中国及其他亚洲主要市场日渐增长的癌症患者群，为他们提供更好的治疗选择。”

根据协议条款，联拓生物将获得在大中华区、韩国、新加坡和泰国开发和商业化NBTXR3的独家授权；而Nanobiotix将获得2000万美元的首付款，并有资格获得最高可达2.2亿美元潜在的开发和商业化里程碑付款。根据NBTXR3在授权区域内的净销售情况，Nanobiotix还可获得低两位数的分层销售分成。联拓生物将参加全球三期头颈癌的注册研究，在中国招募100名患者，以评估NBTXR3对局部晚期头颈部鳞状细胞癌（HNSCC；头颈癌）患者的疗效。除参与全球三期头颈癌研究外，联拓生物还承诺参与另外四项由Nanobiotix主导的注册研究的患者招募工作，这些研究涉及不同肿瘤适应症以及可能包括免疫疗法在内的不同联合治疗方案。合作区域内的全部开发和商业化费用将由联拓生物承担，而合作区域外的费用则由Nanobiotix承担。

关于NBTXR3

NBTXR3是一款新型的，潜在首创性抗肿瘤药物，由功能化二氧化铪（HfO2）纳米颗粒组成，经由一次性瘤内注射给药并通过放射疗法激活。候选产品的物理作用机制（MoA）旨在通过放疗激活，诱导被注射肿瘤内大量的肿瘤细胞死亡，随后触发适应性免疫反应和长期的抗癌记忆。得益于该物理作用机制，Nanobiotix相信NBTXR3可以被扩展到任何可以通过放疗治疗的实体肿瘤和任何联合治疗方案中，特别是与免疫检查点抑制剂联合。

NBTXR3目前主要被用于评估针对局部晚期头颈部鳞状细胞癌（HNSCC）的疗效。由公司发起的一项一期剂量递增和剂量扩展研究已经产生了一致的，强有利的安全性数据和早期疗效迹象；一项三期全球注册研究计划于2021年启动。2020年2月，美国食品和药物管理局（FDA）授予了NBTXR3用于治疗不适用铂类化疗的局部晚期头颈部鳞癌患者（联合或不联合西妥昔单抗）的快速审批通道——规划中的三期试验将对同一人群进行评估。

Nanobiotix也很重视肿瘤免疫学项目的开发。从一项由公司发起的一期临床研究入手，该研究旨在评估放疗激活NBTXR3联合抗PD-1检查点抑制剂的作用，研究对象包括局部区域复发或复发/转移性HNSCC患者，以及适用抗PD-1疗法的原发癌的肺或肝转移患者。

考虑到公司的重点领域，并与NBTXR3的可扩展潜力相平衡，Nanobiotix已经与世界顶级合作伙伴展开战略合作，以进一步开发候选产品，同时优化其发展路径。根据这一战略，Nanobiotix已经与德克萨斯大学MD安德森癌症中心在2019年展开了广泛、全面的临床研究合作，发起了多项一期和二期临床研究，以评估NBTXR3在各个肿瘤类型和不同联合治疗方案中的效果。

关于NANOBIOTIX

Nanobiotix是一家处于临床后期开发阶段的生物技术公司，与致力于造福人类的业界同行共同努力，通过颠覆性、基于物理原理的治疗方法，为数百万患者带来前所未有的治疗效果。公司的理念是“不断超越已知界限，为人类生命创造无限可能。”

Nanobiotix成立于2003年，总部位于法国巴黎。公司还在美国（马萨诸塞州的剑桥市）、法国、西班牙和德国设有子公司。Nanobiotix于2012年在巴黎泛欧交易所上市，又于2020年12月在纽约纳斯达克全球精选市场上市。

Nanobiotix拥有30多项全面保护的专利，涉及三大纳米技术平台，可应用于：1）肿瘤学；2）生物利用度和生物学分布；3）中枢神经系统疾病。公司资源主要用于开发其主要候选产品NBTXR3，该产品诞生于其专有的肿瘤学平台，并在欧洲获得了Hensify®商标的上市许可，用于治疗软组织肉瘤患者。

如需了解Nanobiotix的详细信息，请访问 www.nanobiotix.com。

关于联拓生物

联拓生物（LianBio）的使命是通过与全球领先的生物制药公司达成战略合作关系，以高效的产品开发为中国和亚洲其他主要市场的患者提供最佳的科学性突破疗法。通过与世界级合作伙伴在不同的治疗领域和地域进行合作，联拓生物建立了基于疾病相关性的产品管线，并通过转化机制和精准疗法来改善患者病情。如需了解详细信息，请访问 www.lianbio.com。

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本新闻稿中包含某些“前瞻性”陈述，这些陈述依照包括《1995年美国私有证券诉讼改革法案》在内的适用法律规定所作。前瞻性陈述可通过一些措辞表示，例如“此时”、“预期”、“相信”、“期望”、“打算”、“步入正轨”、“计划”、“预定的”和“将要”等，或者这些词语的否定词，抑或是类似表述。本前瞻性陈述基于公司管理层当前的期望和假设，以及管理层当前可获得的信息，陈述内容包括临床试验的时间和进度、数据展示时间、临床前试验结果及其潜在影响， 以及与联拓生物达成的就在亚洲市场开发和商业化NBTXR3的协议。本前瞻性陈述是根据公司当前可获得的信息并基于Nanobiotix认为合理的假设而做出的。然而，本前瞻性陈述也受到众多风险和不确定因素的影响，涉及到的风险包括：尽管临床前研究结果是积极的，但后续研究和临床试验可能无法产生有利的数据；新冠疫情的持续时间和严重程度在不断演变，政府和监管部门所采取的疫情防控措施也可能发生改变。此外，多项其他重要因素，包括我们于2021年4月7日向美国证券交易委员会（SEC）提交的年报（Form 20-F）中描述的因素（标题为“Item 3.D.风险因素”）、Nanobiotix于2021年4月7日向法国金融市场管理局提交的通用注册文件（编号为D.21-0272号）中阐述的因素（该文件可在 www.nanobiotix.com 上查看），以及其他可能会对本前瞻性陈述产生不利影响、使我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中所明示或默示的内容之间存在重大差异的已知和未知风险和不确定因素。除非法律要求，我们没有义务公开更新本前瞻性陈述，也没有义务解释为何实际结果与本前瞻性陈述中的预期之间存在重大差异，即使将来有新信息出现。