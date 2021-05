SALT LAKE CITY--(BUSINESS WIRE)--

Projeto de Armazenamento de Energia Limpa Avançada convidado a enviar o requerimento da Parte II para financiamento de até US$ 595 milhões do Departamento de Energia dos EUA para o projeto proposto de armazenamento de energia renovável e centro de hidrogênio de longa duração

A Mitsubishi Power Americas e a Magnum Development anunciaram hoje que seu Projeto de Armazenamento de Energia Limpa Avançada, desenvolvido em conjunto, foi convidado pelo Escritório de Programas de Empréstimo do Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE) para enviar um Pedido Parte II de até US$ 595 milhões do Programa de Garantia de Empréstimo para Energia Inovadora Título 17 para desenvolver um centro proposto de hidrogênio verde em Delta, Utah. O centro de hidrogênio verde é parte de um amplo esforço para apoiar os esforços de descarbonização em todo o oeste dos EUA. O programa DOE financia projetos que aceleram a implantação comercial de tecnologia de energia inovadora que evita, reduz ou sequestra emissões de gases de efeito estufa ou poluentes atmosféricos.

O centro de hidrogênio verde no Projeto de Armazenamento de Energia Limpa Avançada interligaria a produção, armazenamento e distribuição de hidrogênio verde no Ocidente. O hidrogênio verde - que é o hidrogênio produzido a partir de fontes de energia renováveis ​​- apoiará a descarbonização de várias indústrias, incluindo energia, transporte e manufatura.

A Haddington Ventures, consultora financeira do projeto e patrocinador de patrimônio da Magnum Development, enviará a Solicitação da Parte II neste verão nos EUA. Se for bem-sucedido, o projeto entrará em due diligence para a garantia de empréstimo potencial. Além disso, a Haddington Ventures é responsável pela interface com o DOE e também pelo gerenciamento do Equity Syndication Program (ESP) para fornecer capital de construção em nome do Projeto de Armazenamento de Energia Limpa Avançada.

Se o projeto atingir o fechamento do empréstimo, o financiamento da dívida do DOE apoiaria a construção do hub de hidrogênio verde, que visa a construção de mais de 1.000 megawatts (MW) de instalações de eletrólise capazes de produzir mais de 450 toneladas métricas por dia de hidrogênio verde. O hidrogênio seria armazenado nas cavernas de sal do Projeto de Armazenamento de Energia Limpa Avançada, que são formações geológicas naturais que fornecem armazenamento a granel de hidrogênio seguro, confiável e econômico. A enorme formação de sal é adjacente ao Projeto de Energia Intermontana perto de Delta, Utah, com interconexões de transmissão para os principais centros de demanda e oportunidades significativas de recursos de energia renovável na região.

As cavernas de sal do projeto serão capazes de conter mais de 5.500 toneladas métricas de hidrogênio. Do ponto de vista do armazenamento de energia, uma caverna armazena o equivalente a 150 gigawatts hora (GWh) de energia despachável sem carbono e / ou combustível descarbonizado que pode ser usado em outras indústrias. Por comparação, um relatório da Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) 2020 estima a base instalada atual de armazenamento de energia de bateria nos EUA em 1,2 GWh. Portanto, o uso de cavernas de sal para armazenamento de energia é uma oportunidade significativa para expandir os recursos de armazenamento de energia em todos os EUA e apoiar ainda mais o aumento da geração de energia renovável.

Craig Broussard, presidente e CEO da Magnum Development, disse: “ Estamos ansiosos para trabalhar com o Departamento de Energia para explorar oportunidades de financiamento para projetos inovadores de energia renovável como o nosso, que não só ajudarão a descarbonizar o Ocidente, mas também apoiarão centenas de projetos de energia limpa empregos no setor de energia no condado de Millard e em todo o estado de Utah.”

Paul Browning, presidente e CEO da Mitsubishi Power Americas, disse: “ Junto com nosso parceiro Magnum, temos planejado e desenvolvido o maior projeto de armazenamento de energia renovável do mundo há vários anos. Gostaríamos de receber o apoio do Departamento de Energia para nos ajudar a realizar a produção, armazenamento e distribuição de hidrogênio verde em escala de utilidade para descarbonizar a energia e outras indústrias em todo o oeste dos EUA. Nosso centro de hidrogênio verde ajudará a trazer uma Mudança na energia.”

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc., com sede em Lake Mary, estado norte-americano da Flórida, emprega mais de dois mil especialistas e profissionais em geração e armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários se dedicam a capacitar os clientes a combaterem de maneira acessível e confiável as mudanças climáticas, além de promover a prosperidade humana na América do Sul e na América do Norte. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem gás natural, vapor, aeroderivadas, geotérmica, tecnologias renováveis distribuídas, controles ambientais e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio verde e sistemas de armazenamento de energia da bateria. A Mitsubishi Power também oferece soluções digitais, que permitem operações autônomas e manutenção dos ativos de energia. A Mitsubishi Power, Ltd. é subsidiária de propriedade integral da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é uma das fabricantes líderes mundiais de máquinas pesadas, com negócios de engenharia e manufatura que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para saber mais, acesse o site da Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Magnum Development

A Magnum Development, LLC é proprietária e responsável pelo controle da única formação de cúpula de sal do estilo “Costa do Golfo” conhecida no oeste dos Estados Unidos. A Magnum foi originalmente financiada pela Haddington Energy Partners III, LP em 2008 para apoiar uma variedade de projetos centrados em torno de um grande banco de sal perto de Delta, Utah. A viabilidade e lucratividade do local foram comprovadas com um negócio, o Magnum NGLs, LLC, que foi desenvolvido com sucesso, colocado à venda e vendido em 2015. Em março de 2018, a Magnum Development firmou uma joint-venture com a Sawtooth, contribuindo com seus negócios de produtos refinados para uma participação de 8% na Sawtooth JV. A Magnum Development está focada no desenvolvimento de múltiplas empresas do portfólio que estão em vários estágios de desenvolvimento: gás natural, armazenamento de energia por ar comprimido (Compressed Air Energy Storage, CAES), produtos refinados e gases industriais tais como hidrogênio e hélio.

Sobre a Haddington Ventures

Fundada em 1998, a Haddington Ventures, LLC supervisiona um portfólio crescente de negócios de energia convencional e renovável de sucesso que estão trazendo uma nova infraestrutura inovadora para o setor de energia dos EUA. A Haddington Ventures, por meio de seus fundos de private equity, geralmente faz investimentos orientados para o controle em empresas de portfólio que adquirem ou desenvolvem infraestrutura de energia subscritos por contratos de longo prazo. A Haddington Ventures é liderada por uma equipe de profissionais de energia sênior que investiram mais de US$ 1,5 bilhão em empresas focadas em infraestrutura de energia em vários fundos de capital privado e parcerias de coinvestimento.

