Kong Konnect, disponibile da ora su larga scala con supporto per Multi-Geo, mette a disposizione degli utenti finali una rivoluzionaria connettività per API e microservizi

Introducing Kong Konnect, the service connectivity platform that enables the modern connected business

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Kong Inc., società specializzata nella connettività sul cloud, ha annunciato oggi il lancio su larga scala di Kong Konnect, una piattaforma per la connettività dei servizi concepita per le attività connesse delle aziende moderne. Presentata in anteprima al Kong Summit 2020 nella versione private beta, Kong Konnect offre agli utenti finali l’accesso istantaneo a una suite completa di strumenti che garantiscono una connettività affidabile, sicura e osservabile a livello di API e microservizi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.