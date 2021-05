HAYWARD, Californië--(BUSINESS WIRE)--Mawi DNA Technologies, een biotechnologiebedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van innovatieve technologieën voor biosampling, kondigt aan dat MagBio Genomics met succes een geautomatiseerde RNA-zuiveringsmethode heeft ontwikkeld voor iSWAB-RNA v2 op de Thermofisher KingFisher™ Flex platform met zijn HighPrep™ Total RNA Isolation Kit – iSWAB™.

De iSWAB-RNA v2 van Mawi DNA Technologies maakt niet-invasieve zelfverzameling, concentratie en stabilisatie mogelijk van intacte buccale cellen en/of alle zoogdiercellen die zijn verzameld met een wattenstaafje of een cytoborstel. Het maakt tot vier weken real-time omgevingsstabilisatie van totaal RNA mogelijk vanaf het punt van verzameling tot verwerking. Het hoogwaardige RNA dat wordt geëxtraheerd uit gestabiliseerde iSWAB-RNA v2-monsters is geschikt voor genexpressie-toepassingen zoals real-time kwantitatieve PCR, reverse transcriptie PCR, microarrays, Northern blot-analyse, nuclease-beschermingstesten, cDNA-bibliotheekconstructie en RNA-seq.

