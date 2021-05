Introducing Kong Konnect, the service connectivity platform that enables the modern connected business

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Kong Inc., het bedrijf voor cloud connectiviteit, heeft vandaag de algemene beschikbaarheidsrelease aangekondigd van Kong Konnect, een serviceconnectiviteitsplatform dat moderne verbonden bedrijven mogelijk maakt. Kong Konnect, die voor het eerst werd bekeken op Kong Summit 2020 in private bèta, biedt eindgebruikers directe toegang tot een uitgebreide reeks tools die betrouwbare, veilige en waarneembare connectiviteit mogelijk maken tussen hun API’s en microservices. De GA-release biedt nieuwe multi-geo-ondersteuning, waardoor gebruikers services fysiek dicht bij hun bedrijf kunnen lokaliseren voor privacy en naleving van de regelgeving.

